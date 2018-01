Opustí Karavajev Spartu? Na 90 procent ano, míní jeho agent

Fotbalisty Sparty může opustit další zahraniční hráč. Po triu Mandjeck, Biabiany a Janko je prý na odchodu krajní bek Vjačeslav Karavajev. Alespoň to tvrdí jeho agent Alexej Safonov, který dle serveru Bobsoccer.ru jedná s řadou klubů včetně tří ruských.

"Zatím žádná dohoda neexistuje. Mám ale za to, že Karavajev na devadesát procent už v zimě přestoupí. I když to nemusí být do Ruska," uvedl Safonov. O Karavajeva prý projevil zájem i úřadující ruský mistr Spartak Moskva, který ale nakonec vsadil na jiného hráče.

Podle Safonova je Karavajev pro Spartu poté, co záhy vypadla z evropských pohárů, moc drahým hráčem. "Sparta žije z prodeje fotbalistů. Očekávali, že Karavajev odejde. Nový trenér ho nestavěl. Vypadl ze sestavy, aby nezatěžoval rozpočet. Chtěli ho prodat do Slavie, ale nevyšlo to," řekl Safonov.

Dvaadvacetiletý Karavajev působí v české lize od léta 2014, kdy přišel z CSKA Moskva na roční hostování do Dukly Praha. O rok později se stěhoval do Jablonce a předloni v létě zamířil na Letnou, kde podepsal smlouvu na čtyři roky. V české nejvyšší soutěži dosud nastoupil v 88 zápasech a dal šest gólů. Na podzim si zahrál v lize jen třikrát, v úterním prvním duelu Sparty v zimní přípravě proti Táborsku odehrál celé utkání.