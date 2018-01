Dal dva góly Spartě a už má vlastní kurzy. Posune se mladík Vozihnoj do první ligy?

Nastává konečně éra mladých talentů v českém fotbale? Hned první vystoupení ostře sledované Sparty v přípravě proti Táborsku (7:2) přineslo dva velké příběhy. Druholigový klub dostal do vedení dvěma trefami sedmnáctiletý Leoš Vozihnoj, který na podzim nastupoval pravidelně za B tým Táborska v jihočeském krajském přeboru.

Zní to skoro neuvěřitelně. Katapultují dvě šokující trefy šikovného mladíka do 1. ligy? Proč by ne? Takovému Patriku Schickovi stačilo několik ligových zásahů na hostování v dresu Bohemians k angažmá v Itálii.

Podobně jako Vozihnoj ovšem v přípravném duelu zazářila hvězda dorostenecké ligy. Sparťan Václav Drchal, který soupeři nasázel na oplátku branky tři.

Uvidíme v novém roce talenty i v 1. lize? Senzace ze startu zimní přípravy neunikla bookmakerům.

„Dva góly Spartě by mladému hráči Táborska mohly zajistit vstupenku do ligy," myslí si Petr Urbanec, bookmaker Tipsportu. To, že Vozihnoj nastoupí v roce 2018 za některý klub 1. ligy, vypsal v kurzu 10:1.

Zbystří jistě i Sparta. Uloví nečekaného střelce? Že by se propracoval již během letošního roku až do jejího kádru pro 1. ligu, je už méně pravděpodobné, přesto ne zcela nereálné - bookmakeři mu dávají kurz 25:1.