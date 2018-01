Zrodí se rekordní transfer mezi českými kluby? O Koláře se přetahují

Je mu 23 let. V nejvyšší soutěži Kolář odchytal 30 zápasů. Ovšem už aspiruje na hráče, za kterého by tuzemský klub mohl jinému českému zaplatit největší sumu v historii. Po šikovném gólmanovi nejvíce dychtí Slavia. „Její zájem o Ondru registrujeme. To je zatím všechno, co k tomu můžu říct," okomentoval stručně aktuální situaci ředitel libereckého klubu Libor Kleibl. Už v létě se o Koláře zajímala Sparta a je možné, že po případném odchodu Martina Dúbravky do Newcastlu United svůj zájem obnoví.

Momentálně se však Kolář připravuje s Libercem. Podle informací Práva si nekompromisní obchodník a šéf Liberce Ludvík Karl svého odchovance cení na závratných 60 miliónů korun. Pokud by sešívaní na tuto částku přistoupili, Kolář by téměř dvojnásobně trumfl Jana Sýkoru, dosud rekordní transfer mezi českými kluby.

Je to za gólmana odpovídající suma? Je nutné zmínit, že Kolářovi smlouva U Nisy vyprší až za rok a půl, neboť v roce 2014 s Libercem podepsal dlouholetý kontrakt na pět let. Nejlepší důkaz toho, že už jako náctiletý měl velké předpoklady ke špičkové kariéře.

Ostatně do první ligy Kolář vlétl jako kometa. Debut zažil v posledním kole (sezóna 2013/2014) proti Olomouci, kterou fantastickým výkonem odsoudil po remíze 1:1 k sestupu do druhé ligy. Bylo mu teprve 19 let. „Chytal nemožné věci," ucedil tehdy sestupující Adam Varadi. „Byl fantastický, vynikající. Víme, že je to obrovský talent," pochválil svého tehdejšího parťáka kapitán Slovanu Radoslav Kováč.

Sport má v genech

Ano, to se o něm vědělo. Sport má v genech. Jeho táta Vladimír byl reprezentantem ve volejbale. A odbíjenou umí skvěle i jeho syn, což mu v brance mimo jiné také pomáhá. Kromě ideálních brankářských parametrů či obratnosti ho v poslední době začala zdobit i skvělá rozehrávka. Výborně čte hru. Chvílemi pomáhá obraně v jakési roli libera.

V lize svůj um začal pravidelně ukazovat před třemi lety, jenže na jaře v roce 2015 mu slibně se rozjíždějící kariéru zabrzdily vážné trable s achilovkou. „Beru to jako velkou komplikaci. Nesu to špatně, už i psychicky," připustil před dvěma a půl lety Kolář. „Poslední možností je operace, ale každý doktor se do toho bojí jít, protože je mi dvacet let a neví se, jestli to dobře dopadne," obával se konce kariéry. Operace mu nakonec pomohla, jenže do první ligy se vrátil přes hostování v druholigovém Varnsdorfu až po více než dvou letech. V podzimní části této sezóny už však v modrobílém dresu zářil, například vychytal právě výhru nad Slavií.

„Vyléčil si achilovku, ale hlavně Ondra o fotbalu a o sobě začal konečně přemýšlet trochu jinak," naznačil na konci podzimu ještě sportovní ředitel Liberce Jan Nezmar, který nyní působí ve Slavii, že gólman v minulosti neměl vždy stoprocentně profesionální přístup.

„Projevilo se to už v prvním půlroce, což souvisí i s jeho talentem, ale důležité budou další měsíce a roky, jestli v tom vydrží. Hodnotit to teď je ještě příliš brzy. Pro fotbalistu je to v kariéře jen malá epizoda a nemělo by se ani podléhat euforii, když se půlrok podaří, ale ani podléhat skepsi, když se nepovede," uzavřel Nezmar. K velké spokojenosti však má Kolář po podzimu rozhodně blíž.