Africká hvězda kývla Spartě! píší Srbové. Kanga byl v létě jejím katem

Srbský server b92.net má jasno. Zvezda prodala Kangu do Prahy Spartě, ohlásil těsně po půlnoci ze čtvrtka na pátek. V článku se uvádí, že Guélor Kanga (27) se rozhodl opustit Bělehrad půl roku před vypršením stávající smlouvy, protože se dohodl s letenským klubem.

"V tuto chvíli se nechceme vyjadřovat k detailům jednání," říká pro Sport.cz šéf sparťanské komunikace Ondřej Kasík.

Kanga zaujal Letenské ve vzájemných bitvách letního předkola Evropské ligy. V úvodním duelu na Marakaně svou trefou pečetil výhru 2:0, v pražské odvetě pak srbský tým zvítězil 1:0.

Gabonský reprezentant je typickým podhrotovým hráčem. Vysněnou desítkou, kterou Sparta hledá poté, co kariéru ukončil Tomáš Rosický. Kanga přišel do CZ předloni z ruského Rostova a v 59 zápasech si připsal 13 gólů. Přestupní částku srbské zdroje neudávají, píší však, že na Letné by měl Afričan roční plat 1 milión eur.

Server b92.net dokonce tvrdí, že již během dneška by měl Kanga se Spartou podepsat smlouvu, tak daleko však ještě jednání zřejmě nedospělo.

Ve hře je stále i Stanciu

Stále ve hře, bez ohledu na Kangu, je také rumunský záložník Nicolae Stanciu, jehož Anderlecht se shodou okolností připravuje také ve Španělsku, kam nyní dorazila i Sparta.

Stanciu je rovněž hráčem pro roli špílmachra, jehož na Letné hledají. Rumun do Prahy chce a podle posledních informací se oba kluby blíží ke shodě na přestupní částce, jež by se měla pohybovat okolo 120 miliónů korun, což by byl rekord české ligy. Otázkou je ještě forma placení.

V případě rychlé dohody klubů tak není vyloučeno, že by se Stanciu mohl k Pražanům připojit přímo na jejich prvním soustředění.