Udrží si Laštůvka místo, nebo bude obětí zimní rošády? Podzimní slávistická jednička v nejistotě

„Mám k dispozici dva trenéry brankářů, jimž do práce zásadně nemluvím," pronesl na startu přípravy nový trenér klubu z Edenu Jindřich Trpišovský. „Navíc je všeobecně známo, že brankáři a levá křídla jsou zvláštní sekcí," usmál se kouč Slavie, jemuž o borce mezi tyčemi pečují Štěpán Kolář a Radek Černý.

Na soustředění do Španělska vzal Trpišovský kromě osvědčené trojice Jan Laštůvka, Přemysl Kovář a Martin Otáhal ještě talentovaného mladíčka Jakuba Markoviče. „Plán zahrnuje hodně tréninků na malém prostoru, tudíž bylo potřeba mít čtyři gólmany," vysvětloval Trpišovský.

Jaký je plán na obsazení brankářského postu pro jarní část, v níž bude Slavia nahánět suverénní Plzeň a současně hájit druhou příčku garantující pozici v předkole Ligy mistrů, odmítá komentovat. Ze zákulisí slávistického klubu unikly informace, že s Laštůvkou nepanovala na podzim spokojenost. I proto probíhají usilovná jednání s Libercem o příchodu Ondřeje Koláře, Trpišovského jedničky pod Ještědem během podzimu.

„Mám na brankáře určité požadavky. Klíčová je hra nohama, práce za obranou," připomíná Trpišovský, že si při ordinovaném stylu potrpí na aktivním zapojení gólmana do hry. „Když k nám přišel do Liberce Dúbravka, nebyl vůbec zvyklý hrát nohama, protože na předešlé štaci to prostě nevyužil. Ale stejně na tom byl i Tomáš Koubek nebo Ondra Kolář. Oni jsou gólmani hodně učenliví," culil se Trpišovský.

Je jisté, že pozice Laštůvky se zkušenostmi z Premier League, bundesligy či ukrajinské ligy není neotřesitelná, což potvrzuje neskrývaný a poměrně intenzivní zájem dalších ligových klubů o pětatřicetiletého borce.