Slavii posílí obránce Kúdela a gólman Kolář z Liberce

Fotbalová Slavia Praha získala hned dvě posily z Liberce. Úřadující ligový mistr angažoval ze Slovanu obránce Ondřeje Kúdelu, který podepíše v Edenu smlouvu do června 2020, a velmi blízko je i přestup brankáře Ondřeje Koláře. Oba kluby o tom informovaly na svých webových stránkách.

O přestupu obou hráčů do Slavie se spekulovalo již několik týdnů. Velkou roli hrál fakt, že červenobílé od prosince vede bývalý liberecký trenér Jindřich Trpišovský a novým sportovním ředitelem je Jan Nezmar, který stejnou funkci zastával ve Slovanu.

Kúdelův přestup bude administrativně dotažen v pondělí, Koláře ještě v neděli čeká zdravotní prohlídka. "S Libercem jsme na příchodu brankáře Koláře domluveni. Hráč ale musí ještě v neděli úspěšně absolvovat zdravotní prohlídku, po které budeme teprve s ním a agenturou Sport Invest, která hráče zastupuje, jednat o smlouvě. Věříme ale, že Ondrův příchod do Slavie je na dobré cestě," uvedl Nezmar.

Třicetiletý defenzivní univerzál Kúdela je vicemistrem světa do 20 let z roku 2007, v české lize má na kontě 253 utkání a 12 gólů. Je odchovancem Slovácka, prošel i Spartou Praha, Kladnem, Mladou Boleslaví a kazašským Odrabasy Šymkent.

"Jsme moc rádi, že se podařilo Ondrův příchod dotáhnout. Sháněli jsme rychlého konstruktivního stopera. Výhodou Ondry je, že v defenzivě může alternovat na pěti postech. Známe ho velmi dobře z Liberce, jedná se o hráče s velmi dobrým charakterem, který skvěle zapadne do kabiny. Věřím, že bude pro Slavii skutečnou posilou," uvedl trenér Trpišovský.

Kúdela se angažmá v Edenu nemůže dočkat. "V koutku duše jsem si to přál, doufal jsem, že to dopadne a že se kluby domluví. Samozřejmě se budu chtít probojovat do sestavy, kádr je tu neskutečně kvalitní, hodně skvělých hráčů. Hlavně bych si ale přál, aby Slavia byla úspěšná jako tým," uvedl Kúdela.

"Myslím, že jak Honza Nezmar, tak trenér měli na mém přestupu podíl. Doufám, že se bude dařit a že navážeme na naši spolupráci," doplnil Kúdela, jenž na podzim odehrál v lize 15 zápasů.

Také třiadvacetiletý Kolář patřil v podzimní části sezony k oporám Liberce a šestkrát v nejvyšší soutěži udržel čisté konto. Do ligy se vloni vrátil po více než dvouleté pauze, během níž měl i vážné zranění. V nejvyšší soutěži zatím odchytal 30 zápasů.