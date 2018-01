Tecl zatím do Edenu nedorazil, Jablonec se zřejmě cuká

„Standa je pro nás první volba, do našeho fotbalu by se hodil. Navíc tady ve Slavii byl. Pokud by to z nějakého důvodu nevyšlo, rozhlédli bychom se jinam. Ale zatím jsme jiná jména nediskutovali," řekl Trpišovský po sobotní přípravě s druholigovým Žižkovem (výhra 5:0).

Tecla chtěl mít v kádru už od začátku zimní přípravy. V obrovské konkurenci na tomto postu (Škoda, Necid, Van Buren, Mešanovič) byl ovšem jeho návrat sporný. Nakonec se kluby domluvily, že v Jablonci zůstane. Jenže červenobílí nyní musejí reagovat na těžké zranění Mešanoviče, který bude mimo hru celé jaro. Severočeši se ale cukají.

„Řeší to Honza Nezmar (pozn. - sportovní ředitel Slavie). Vztahy mezi kluby jsou dobré, takže by to asi mělo být formou dohody. Nemyslím, že by měla existovat nějaká překážka," dodal Trpišovský, který přivítal příchod stopera Ondřeje Kúdely, jehož vedl v Liberci. Brzy by měl být dotažen přestup dalšího hráče Slovanu, brankáře Ondřeje Koláře.

„Pro nás je strašně důležitá rozehrávka, tedy pozice stopera i gólmana. Oba kluci fotbal, který chce Slavia hrát, dobře znají. Jednání probíhala od začátku ledna, v týdnu došlo k dohodě ohledně Kúdely. Příchod Koláře se finalizuje," podotkl Trpišovský, který nahradil na lavičce Slavie v prosinci odvolaného Jaroslava Šilhavého.

Pochvala pro Pokorného

Poprvé v akci viděl posilu z Montpelliéru, stopera Lukáše Pokorného, který odehrál druhý poločas. Byl s ním spokojený? „Na to, že je s námi pět dnů, první zápas zvládl dobře. Ze stoperů byl nejkonstruktivnější, umí s míčem, při rozehrávce kluky dobře trefoval," uvedl kouč červenobílých s tím, že pokud se povede dotáhnout návrat Tecla, a nestane se nic mimořádného, pohyb v kádru směrem do klubu považuje za ukončený.

Naopak možný je odchod brankáře Jana Laštůvky, o kterého má zájem ostravský Baník. „Zájem je i z jiného klubu. Momentálně má Honza z rodinných důvodu volno, budeme to řešit pondělí," uzavřel Trpišovský.