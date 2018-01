SK Slavia Liberec. Sešívaní v zimě rekordně lovili u Nisy

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský na tréninku. Kromě něj přešlo z Liberce do Edenu v lednovém přestupovém okně dalších osm posil. Buď do realizačního týmu, nebo do hráčského kádru.

Již nyní, měsíc před uzavřením okna, jde o rekordní přesun mezi dvěma českými kluby v jednom přestupovém období. Ostatně fanoušci Slovanu už do znaku Slavie ironicky přimalovávají Ještěd, dominantu města na znaku modrobílých. A na internetu koluje vtip, v němž exliberecký sportovní ředitel Jan Nezmar loví v kabině Slovanu i uklízečku s tím, že by v Edenu brala o patnáct stovek více a mohla ke stadiónu přijet pohodlně tramvají...

Ovšem česká liga už v minulosti podobně mohutné odlivy z jednoho českého klubu ke konkurentovi zažila. Naposledy se ve velkém přestupovalo na trase Sparta–Plzeň v roce 2008, kdy z Letné na západ zamířil balík hned šesti fotbalistů v čele s Pavlem Horváthem. „Bylo pochopitelně příznivé, že jsme se tehdy dobře znali," zavzpomínal Horváth na letenskou injekci ve Štruncových sadech.

„V případě Slavie navíc hráči znají i trenéry," dodal. To je rozdíl. V současné lavině ze severu do Edenu převažují trenéři v čele s Jindřichem Trpišovským, tsunami odstartoval v prosinci manažer Nezmar. Fotbalisté jsou teď pouze dva, když nebudeme počítat exlibereckého Lukáše Pokorného, jenž to vzal oklikou přes Montpellier.

„Nemyslím ale, že jsme v Plzni vytvořili my, nově příchozí, nějakou skupinu. Prostě se to postupem času nabalovalo a začalo šlapat. Ale aby mužstvo po tolika změnách začalo fungovat podle představ, není otázka jedné přípravy. Minimálně to vidím na jaro plus letní přípravu," zhodnotil Horváth.

Trenér druholigového Sokolova však kroky sešívaných chválí. „Je to správný tah. Trenér Trpišovský hráče zná, pro kluky je to super. Dostanou šanci, budou mít jeho důvěru, nebral by si je jen tak. Tak to cítím já, když někam přijdu jako nový trenér, taky budu chtít hráče, které znám, tudíž se na ně můžu spolehnout," přidal pohled trenéra Horváth, který spolu s parťáky ze Sparty položil základ plzeňské nadvlády, která trvá dodnes.

Historie však zná i opačné případy. V roce 2005 z Liberce do Sparty odešlo hned kvarteto opor, které později doplnil i exliberecký kouč Stanislav Griga. A titul senzačně brali právě Severočeši s Vítězslavem Lavičkou na lavičce. Od Nisy do Slavie se hromadně odcházelo už před čtrnácti lety. Tehdy z toho pražský celek příliš neprofitoval. Až jaro ukáže, jak ho zimní manévry ovlivní tentokrát.