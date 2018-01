Jablonec v útoku krvácel, do Portugalska s ním letí Chramosta. Těším se, říká kanonýr

Severočeský tým během jednoho týdne ztratil své dva nejlepší útočníky. Na herní soustředění do Portugalska však s fotbalisty Jablonce letí i Jan Chramosta, jenž dostal od Mladé Boleslavi svolení s týmem Petra Rady trénovat.

„V sobotu se k nám připojil útočník Honza Chramosta a absolvuje s námi herní soustředění v Portugalsku. Po návratu do České republiky by se měl finalizovat jeho možný přestup do Jablonce," uvedl Martin Bergman, tiskový mluvčí Severočechů. Pokud se obě strany dohodnou, smlouvu útočník podepíše po návratu z Pyrenejského poloostrova.

„Na Jablonec se těším. Těším se na změnu, nové prostředí a nové kamarády. Uvidíme, jak se kluby dohodnou, snad to vyjde," říká Chramosta.

Zelenobílý tým nejprve opustil s osmi góly druhý nejproduktivnější střelec soutěže Stanislav Tecl, jehož si Slavia nečekaně stáhla z hostování. Ve čtvrtek pak do AZ Alkmaar přestoupil autor pěti gólů v nejvyšší soutěži Ondřej Mihálik. S nizozemským celkem podepsal smlouvu na čtyři a půl roku.

Šéf klubu Miroslav Pelta tak musí řešit vzniklou mezeru v ofenzivě. Zaplnit by ji mohl právě 27letý útočník Chramosta, jenž se na podzim v lize trefil za Mladou Boleslav ve dvanácti zápasech jednou.

Jablonec se již tradičně v Portugalsku zúčastní Atlantic Cupu, v jehož rámci se střetne se dvěma švédskými prvoligovými celky Hammarby IF (úterý 30. ledna) a Dalkurd FF (sobota 3. února). Podle výsledků je pak čeká ještě třetí duel o umístění. Pomoci by měl i mladoboleslavský odchovanec, bývalý hráč Plzně a mládežnický reprezentant.