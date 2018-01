Sparta pouští další dva ze svých cizinců

Krátká zastávka v zimní Praze končí, fotbalisté Sparty vyrážejí do tepla na druhé soustředění ve Španělsku. Seznam účastníků zájezdu avizuje další zeštíhlení letenského kádru. Ruský obránce Vjačeslav Karavajev má souhlas jednat o přestupu. S mužstvem neletí ani španělský záložník Néstor Albiach, který míří na hostování do Mladé Boleslavi. Ještě během dneška by se mohl ke Středočechům připojit na soustředění na Kypru. Jarní hostování v české lize se pak hledá i pro sparťana Lukáše Juliše.