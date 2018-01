Obránce Bořil prodloužil se Slavií smlouvu do roku 2021

Bořil přišel do Slavie v prosinci 2015 z Mladé Boleslavi a v minulé sezoně pomohl "sešívaným" k titulu. Levý bek na podzim odehrál 14 ligových kol, celkem v nejvyšší soutěži zasáhl do 173 utkání, ve kterých zaznamenal dva góly a 15 asistencí.

"Je to další výzva a motivace do dalších měsíců a let. Doufám, že budou tak krásné jako minulý rok, kdy jsme vyhráli titul. Doufejme, že i letos se nám bude dařit. Když už nevyhrajeme titul, tak aspoň ať se dostaneme do pohárů a udržíme druhé místo," řekl Bořil pro slávistický web.

V budoucnu by se nebránil odchodu do zahraničí. "Uvidíme, co bude v létě, každopádně zůstávám tady, chtěl bych tu zůstat déle. Samozřejmě kdyby přišla ze zahraničí konkrétní nabídka, tak bychom si k tomu sedli a nějak to řešili, ale nechci nikam utíkat, protože jsem tady spokojený. Chtěl bych vyhrát další tituly, a hlavně se probojovat do Ligy mistrů," uvedl čtyřnásobný reprezentant.