Ve Spartě trénoval se Ščasným, Holoubkem a Radou. Velká zkušenost, říká Hejkal po návratu do Teplic

Fotbalový kouč Stanislav Hejkal poznal první ligu z trenérské lavičky Kladna, Teplic, a především pražské Sparty, kde byl během dvou a půl roku postupně asistentem Zdeňka Ščasného, Davida Holoubka a do konce loňské sezóny Petra Rady. Po nástupu nového trenérského štábu na Letné se vrátil do Teplic, kde je momentálně hlavním trenérem tamní juniorky. „Na Spartě to byla velká zkušenost,“ říká Hejkal v rozhovoru pro Sport.cz.