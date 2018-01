Dva tryskáče v akci! Velká rošáda Sparty, Dúbravka už patří Newcastlu

Letiště ve španělské Málaze se stalo výchozím bodem očekávané velké rošády v brance fotbalové Sparty. Martin Dúbravka odtud odletěl ze soustředění vstříc podpisu smlouvy do Newcastlu. Do druhého tryskáče pak nasedl Florin Nita z bukurešťského FCSB a nabral kurs Praha. Právě Rumun by měl na Letné nahradit odcházejícího Dúbravku. Letenští navíc v Praze jednají s gabonským záložníkem Guélorem Kangou a srbským defenzivním univerzálem Mihailem Rističem.