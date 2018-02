Baník se nám vyrovnal. Je znát, že posílil, připouští gólman Slavie

Dvakrát lovil brankář Ondřej Kolář po střelách Tomáše Poznara balón ze sítě v generálce na jarní část HET ligy v Ostravě. Přesto mohl být na konci utkání po vítězství 3:2 spokojenější než jeho předchůdce v brance Slavie Jan Laštůvka. Novou jedničku Baníku překonal dvakrát Milan Škoda a jednou Michael Ngadeu. „Ze začátku jsme trochu zaspali, připadalo mi, že jsme byli ještě ve vlaku," přemítal Kolář. „Ale jsem rád, že jsme ten zápas zvládli. Baník hodně posílil a bylo to znát. Byl to soupeř, který se nám vyrovnal," dodal.

Bylo pro vás důležité generálku zvládnout?

Pro každý tým to je důležité, protože člověk si potřebuje zvednout sebevědomí před sezónou. Teď pojedeme do Jihlavy s tím, že jsme Ostravu porazili a budeme na to chtít navázat.

Jak si po příchodu z Liberce zvykáte na nový tým, na nově složenou obranu? I když některé hráče určitě znáte?

Znám spoustu kluků. Zvykl jsem si velice rychle. Vím, co trenér chce hrát. Dělali jsme to v Liberci, děláme to i tady, takže pro mě to bylo jednoduché.

V úvodu jara vám kvůli kartám bude na pravé straně chybět Jan Bořil. Bude to velký problém?

Má stop na dva zápasy a myslím si, že Jugi (Jakub Jugas) ho kvalitně nahradil. Tam žádný problém není.

Kouč Trpišovský je známý svou náročností na hru krajních obránců, na rozehrávku zezadu. Musejí si na to slavisté, kteří ho nezažili, hodně zvykat?

Určitě ano, je to úplně jiný systém, než tady předváděli dříve. Ale hráči tady mají obrovskou kvalitu, takže si zvykli velice rychle. Teď to chce se sehrát a předvádět kvalitní výkony v každém zápase.

S jakým cílem jste přišel do Slavie? Lukáš Pokorný mluvil o tom, že pokud nebudete myslet na titul, tak jste srabi...

Přesně tak. Pokusíme se stíhat Plzeň. Ztrácíme 14 bodů, ale není to nereálné. Pro nás je ale důležité hlavně vyhrát pohár.