Poznar dvěma góly zamotal Kučerovi hlavu. Snad jsem se nevystřílel, lekl se útočník Baníku

Za celý ligový podzim vstřelil útočník Tomáš Poznar v dresu Baníku Ostrava jediný gól, v sobotní generálce na vítkovickém stadiónu proti Slavii Praha ale naznačil, že do jarní části HET ligy by mohl vstoupit mnohem lépe střelecky naladěný. Jeho dva góly sice porážce 2:3 nezabránily, přesto mohl být vytáhlý forvard spokojený.

„Dneska jsem měl dobrý den. Bylo to o tom, že jsme měl dvě šance a obě proměnil. V předchozích zápasech jsem sice taky měl šance, ale nedokázal jsem je využít. Snad jsem se ale nevystřílel," smál se Poznar, jenž v Baníku hostuje z Viktorie Plzeň. „I týmově to utkání hodnotím dobře. Slavia byla těžký soupeř. Byli jsme jí zdatným soupeřem," pokračoval Poznar.

Baník nad Slavií dvakrát vedl, pokaždé ale dokázal vyrovnat ligový kanonýr Milan Škoda. V 87. minutě pak o výhře sešívaných rozhodl střídají kamerunský fotbalista Michael Ngadeu. „Je škoda, že jsme to zase neudrželi," povzdechl si Poznar, jenž s největší pravděpodobností nastoupí na hrotu ostravského útoku i v sobotu, kdy Baník hostí v důležitém záchranářském souboji Slovácko (sobota 17. 2. od 15 hodin). Milan Baroš v prvním kole kvůli čtyřem žlutým kartám nemůže hrát, navíc má poraněný kotník. „Nevím, zda jsem si řekl o základní sestavu, trenér asi ještě není úplně rozhodnutý, ale dneska se mi to docela povedlo. Takže možná? Uvidíme," usmíval se útočník Baníku.

A kouč Radim Kučera přiznal, že mu Poznar výkonem i vstřelenými góly trochu zamotal hlavu. „Jsem za to ale moc rád. V koncovce poslední dobou nebyl tak jistý, ale odváděl na hřišti velké penzum práce. Proto jsem mu ty góly trochu odpouštěl. Ale my ty góly potřebujeme, protože je zraněný Baroš. Doufám, že to nepřišlo brzo a že právě teď dostane chuť a proti Slovácku to bude ještě lepší," řekl Kučera. „Otazníky mám na jednom až třech postech, ale když se hráči o sestavu rvou, tak to jsou pozitivní problémy. První kolo bude pro nás důležité a musím se rozhodnout správně," dodal Kučera.

Kaňkou na jinak povedené generálce byly tři obdržené góly. Třikrát inkasoval Baník v posledních dvou přípravných zápasech. „Byly tam věci, které nebyly dobré. Ty musíme odstranit úplně, abychom byli lepší. Například zbytečné ztráty. V prvním poločase jme neměli tolik odražených míčů, jak bychom chtěli. A děláme hloupé chyby. První gól jsme dostali po autu, který jsme špatně vyřešili. Doufám, že se toho příště vyvarujeme," upozornil Poznar.