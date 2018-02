Chceme dobře odstartovat a doufám, že v Jablonci nezmrzneme, vyhlíží uzdravený Hora teplické jaro

Po dlouhých deseti měsících se vrací fotbalový záložník Jakub Hora na prvoligové trávníky. Překonal těžké zranění, kvůli němuž chyběl už v závěru minulé sezóny i celý podzim. V Teplicích si od něj slibují, že by se mohl stát jedním z tahounů ofenzivy po odchodu v posledních třech letech klíčového záložníka Martina Filla do Baníku Ostrava. „Chceme honit týmy v tabulce před námi,“ říká Hora k ambicím aktuálně šestého celku prvoligové tabulky.

Zůstaňme ještě u hráčských změn v klubu. S Martinem Fillem jste v předchozí sezóně tvořil úderný teplický tandem. Jak berete jeho rozhodnutí o přestupu v rámci první ligy?

To, že Martin Fillo odešel, respektujeme jako realitu. Potkáme se jako soupeři už ve druhém jarním kole, kdy Baník přijede do Teplic. Věřím, že se před utkáním pozdravíme, popovídáme si a v zápase už budeme rivalové v boji o body. A pak si zase podáme ruce. Takhle to ve fotbale asi funguje.

Už v sobotu 17. února vás ale čeká jarní premiéra v Jablonci. Jaká je nálada v týmu?

V Jablonci bude asi zima jako vždycky v únoru, ale není to poprvé, že začínáme v těžkých podmínkách. A doufám, že nezmrzneme. Chceme dobře odstartovat a pak honit týmy před námi v tabulce.

Prožíváte intenzivně závěr přípravy před jarním sezónou?

Jsem rád, že jsem zase mezi klukama při každodenním tréninku i v kabině. Cítím se už stoprocentně v pořádku. Ligová atmosféra mi scházela a vyhlížím jarní start. Už aby to bylo.

S vaším návratem jsou spojená i určitá očekávání.

Samozřejmě vnímám i větší zodpovědnost jako jeden ze starších hráčů. Jsem ve věku, kdy už bych měl tíhu vzít na sebe. Vážím si důvěry ze strany trenéra a chtěl bych ji naplnit.

Jak se cítíte po zdravotní i sportovní stránce?

Po zranění si nepřipouštím obavy. Fyzicky i pohybově nemám problémy. A věřím, že se dostanu do formy i z herního hlediska. Sice jsem skoro rok nehrál ligu, ale člověk to snad má v noze a fotbal nezapomněl. Jsem připravený a troufám si bojovat na plné pecky. Bylo by špatné, kdybych šel do jara s přehnaným strachem. Vím, na čem musím zapracovat. Prověřil nás i Partizan Bělehrad na Kypru, a od toho se chceme taky odrazit.

Těšíte se na spolupráci s teplickými útočníky?

Ať už vepředu nastoupí David Vaněček nebo Marek Červenka, neměl by být rozdíl. S oběma jsem už samozřejmě hrával a musíme si vyhovět.