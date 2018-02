Slovácko věří v záchranu. Pracujeme tvrdě, snad se nám bůh odmění, doufá Šumulikoski

„Máme za sebou náročnou zimní přípravu. Kluci pracovali poctivě, snad to prodají i v mistrovských zápasech. Snažili jsme se mužstvo vhodně doplnit a naši mladíci se zase výkonnostně posunuli o kus dál. Pevně věříme, že boj o záchranu zvládneme," tvrdí Petr Pojezný, ředitel klubu z Uherského Hradiště.

Optimistou je i kouč Slovácka Michal Kordula, jehož tým sehraje už v sobotu důležité střetnutí v Ostravě proti rovněž ohroženému Baníku, který přes zimu notně posílil. „O tom moc nepřemýšlíme. Jdeme do jara sebevědomě, jsme přesvědčeni, že se nemáme čeho bát. Hodláme být mnohem ofenzivnější než na podzim. Budeme se rvát ze všech sil, chceme co nejdřív z chvostu tabulky utéct," má jasno trenér.

Sikarulidze má krevní sraženinu

V zimní pauze kádr moravského mužstva doplnili gruzínský útočník Sikarulidze z Lokomotivu Tbilisi, stoper Krejčí z Jihlavy a talentovaný středopolař Janošek z Brna. „Sikarulidze má bohužel krevní sraženinu na stehnu a v několika úvodních utkáních s ním nemůžeme na jaře počítat. Doufáme tudíž, že se k našemu nejlepšímu střelci Zajícovi přidají v odvetné části soutěže kupříkladu Petr, Navrátil, Machalík nebo Kubala, od nichž také očekávám góly," přeje si Kordula, který už nepočítá s uzdraveným stoperem či defenzivním záložníkem Radou. „Máme v mužstvu na jeho postu několik lepších fotbalistů. Hledáme pro něj hostování," oznámil.

Podle kapitána hradišťského celku Veliče Šumulikoského neodpovídá čtrnáctá podzimní příčka Slovácka předváděným výkonům. „Máme určitě na lepší umístění. Dlouhodobě tvrdě pracujeme, snad se nám za to bůh odvděčí. Stát se může všechno, avšak sestup si nepřipouštíme. Já trochu obavy z jara mám, ale v kabině na mladících kolem sebe vidím, že žádnému velkému stresu nepropadají. A to je asi dobře," míní zkušený Makedonec.

Nedělá si příliš hlavu z toho, že po Baníku přivítá Slovácko doma Spartu a pak cestuje do Olomouce. „My jsme schopni hrát rovnocenně i se silnými celky," vyhlašuje Šumulikoski, ale zároveň připouští, že do Ostravy pojede mužstvo se zdravým respektem. „Baník má teď v kádru velká jména, to ovšem ještě automaticky neznamená vysokou kvalitu, jak jsme mohli na podzim poznat třeba na příkladu Sparty. Možná je lepší, že se s Ostravany utkáme hned na úvod, když ještě nebudou tolik sehraní," myslí si Šumulikoski.