Už měl střídat, proto vstřelil Pulkrab vítězný gól a dal dárek sobě i spoluhráčům

„Chtěli jsme vystřídat po standardce a ještě více oživit hru, proto jsme plánovali poslat na hřišti za Pulkraba Wesleyho. Dobře, že to vyšlo takhle skvěle. Jsem rád, že dal Matěj gól. Odpracoval celou přípravu, nemohl hrát na Spartě, takže možná měl zvýšenou motivaci," radoval se kouč Liberce David Holoubek, jenž prožil vítěznou premiéru na lavičce Liberce před domácími fanoušky.

Dvacetiletý hráč pak díky vstřelené brance natáhl pobyt na hřišti o dalších tucet minut, neboť Da Silva ho vystřídal až v 72. minutě.

„Spoléháte na to, že je na nějaké vlně a že bude schopný třeba ještě nějaký gól přidat. Ale střídání bylo už připravené, Matěj se ze sebe vydal a potřebovali jsme tam zase rychlého hráče, který by nám pomohl s náběhy za obranu a do koncovky, což Wesley splnil velice dobře," liboval si Holoubek.

Jak vítězný gól proti Mladé Boleslavi padl? Po rohovém kopu se na hranici vápna dostal k odraženému balonu liberecký Oscar, míč se odrazil k Pulkrabovi, který pohotově překonal gólmana Martina Poláčka levačkou.

„Přiznám se, že jsem si chtěl gól při střídání vybavit a vůbec nevím... Jen jsem si pamatoval, že přeletěl centr zprava, otočil jsem se, vykulilo se to tam a levačkou jsem poslal balón do brány. Mířil jsem na zadní tyč, ale byl jsem hodně blízko, takže jsem věděl, že to stačí dát kolem gólmana. Byla by to velká smůla, kdybych ho trefil," popsal rozhodující moment Pulkrab, který minulé utkání se Spartou nemohl kvůli dohodě klubů hrát, neboť z Letné na severu hostuje.

„Mrzelo mě, že jsem nemohl hrát. V tomhle případě to bylo ještě horší, protože celá příprava se upíná k prvnímu zápasu, tudíž jsem moc nehrál ani v posledním zápase na Kypru, ani v generálce v Olomouci, takže jsem se na toto utkání těšil," přiznal Pulkrab, jenž dal v sezoně druhý ligový gól.

„Je to ideální návrat do sestavy. Přál jsem si to a makal na tom celou zimu. Když přišla šance v základu, doufám, že jsem ji chytnul za pačesy," věřil odchovanec Sparty, kterého také nabudila nejistota před zápasem, zda se bude či nebude kvůli nevyhovujícímu terénu hrát. Rozhodčí Martin Nenadál nakonec dal duelu zelenou.

„Slyšel jsem před zápasem, že Boleslav přijela a moc se jí prý hrát nechtělo, což mě osobně ještě více nabudilo. Chtěli jsme hrát. Na terén jsme se připravovali normálně. Bylo tvrdší a zmrzlý, ale je únor a jsme v Liberci, takže jsme s tím počítali," pověděl.

„Jak je to zmrzlé, tak každý pád na holé tělo bolí, všichni jsme roztrhaní," uzavřel hráč, který trefou oslavil sobotní svátek. Jako dárek sobě a parťákům nadělil dárek, díky němuž se bodově dotáhl na zatím druhou Olomouc.