Hráči se najednou změní k horšímu, zlobí se po proměně Sparty na Slovácku trenér Stramaccioni

Zleva Tomáš Zajíc ze Slovácka a Semih Kaya ze Sparty, který se po více než půl roce vrátil do základní sestavy Letenských.

„Do té doby jsme utkání kontrolovali, Zahustel navíc trefil břevno. A pak najednou ti stejní hráči, kteří předváděli na hřišti velké věci, se zničehonic změní k horšímu. To mě hodně nazlobilo. Hlavně v ofenzívě čekám pořád od mužstva víc. Musím si promluvit s Ben Chaimem i Vaškem Kadlecem. Jsou to kvalitní fotbalisté a já po nich požaduju, aby tým táhli ještě víc," prozradil své plány Stramaccioni.

Mladého Drchala, díky jehož trefě vedli Pražané 1:0, naopak pochválil. „Má za sebou velmi vydařený debut. Zdravotní problémy nepustily do hry Šurala, Lafatu ani Juliše a já jsem chtěl i tak nastoupit s typickým hrotovým hráčem. Drchal je s námi od začátku zimní přípravy a neustále na sobě tvrdě pracuje. Šanci si zasloužil. Je to borec, který může být pro Spartu do budoucna hodně užitečný," míní.

Teprve osmnáctiletý útočník Václav Drchal měl po zápase smíšené pocity. „Snem každého fotbalisty je nastoupit k prvnímu ligovému duelu v základní sestavě a vstřelit gól. Mně se to povedlo. Radost není ale zdaleka stoprocentní. Kalí mi ji to, že jsme nedotáhli dobře rozehrané střetnutí do vítězného konce," přiznával,

O tom, že vyběhne na Slovácku na hřiště od začátku utkání, se dozvěděl ve čtvrtek. „Nečekal jsem, že k tomu dojde tak brzy. Byl jsem trochu nervózní, avšak na hřišti to ze mě rychle spadlo. Slovácko má urostlé obránce a souboje s nimi nebyly snadné, ale měli jsme tady vyhrát," má Drchal jasno.

Možná k tomu mohlo dojít, kdyby záložník Ondřej Zahustel netrefil po půlhodině zblízka jen břevno. „Frýdek poslal ostrý centr do šestnáctky a já jsem míči jen nastavil nohu. Přihrávka to byla prudká, pár centimetrů mně bohužel ke gólu scházelo," smutnil.

Zahustel byl přesvědčený, že Sparta byla lepším mužstvem. „Bohužel ale dáváme málo gólů. Za stavu 1:0 pro nás jsme nepochopitelně přestali hrát. Najednou jsme neběhali a nenabízeli se. Plichta je pro nás málo," netajil zklamání.

Až po utkání se dozvěděl, že druhá Olomouc padla v Brně. „Škoda, že jsme nedostali Sigmu pod sebe. Další zápasy už musíme zvládnout líp," plánoval Zahustel.