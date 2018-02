Pan Uličný je velký motivátor, řekl ostravský kouč Kučera o kolegovi na lavičce Baníku

Jak byste komentoval novou pozici protřelého trenérského kolegy v Baníku?

Petr Uličný je kvalitní trenér brankářů, s Víťou Barankem tvoří velice silnou dvojici.

Můžete přiblížit vaši spolupráci?

Když přišel, bylo to formulováno tak, že bude sledovat zápasy spíš z tribuny. Pro rozbor poznatků během přestávky utkání měl ale malý prostor. Byl krátký čas na to, abychom probrali a realizovali situace ze hřiště. Jeho přítomnost na lavičce je daleko lepší. Žije s týmem, má zkušenosti, a to, co vidí, můžeme hned předat hráčům. Je to motivátor.

Cítíte dál důvěru ze strany vedení klubu?

S nikým jsem se bezprostředně po zápase v Teplicích nebavil. Budeme to asi řešit během neděle. Zatím na to nedokáži odpovědět.

Vaše hodnocení zápasu v Teplicích?

První poločas jsme prohospodařili. Mám tím na mysli šanci Granečného. Kdybychom se dostali do vedení, mohlo to být pro nás výhodnější. Ve druhém poločase jsme si i v předfinální fázi vytvořili nějaké možnosti. V šestnáctce jsme ale byli málo hladoví. Tepličtí měli po dvou centrech velké šance Vaněčkem. Remíza je ale spravedlivá.

Jak jste spokojen s výkony záložníka Martina Filla? Na půdě Teplic, odkud přišel v zimě do Baníku, se jistě chtěl předvést v nejlepším světle.

Řeknu, že první zápas se Slováckem nám nevyšel. Proto jsme to chtěli odčinit v Teplicích, kam se na nás upínalo velké očekávání. Od každé posily čekám maximum a bylo by pěkné, kdyby Fillo dal hattrick nebo měl tři asistence. Vím, že je to těžké. V Teplicích ho znají, odvedl tady v minulosti velký kus práce. Jeho výkon kvituji, mohu být spokojen, ale přál bych si od něj ještě větší kvalitu. Zvyká si na nové prostředí a pracuje na zlepšení.