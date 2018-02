Hašek kalkuloval správně. Slavia po změnách ještě nedozrála, proto se strachovala o výhru až do konce

Paradox. Namísto toho, aby Klokanům neuznaný gól slávistického střelce Škody pomohl, ve vršovickém derby je ještě víc přibrzdil. A to se přitom v neděli v Edenu po upozornění viderozhodčího pokračovalo za bezbrankového stavu, takže v psychické výhodě měli být oni. „Jenže my byli přikakaní,“ hledal slušná slova pro výkon svých svěřenců trenér Martin Hašek. „A to jsme se celý týden připravovali, že proti Slavii prodáme to, co umíme,“ vyčítal hráčům.

„Báli jsme se hrát, v tom to bylo," nezbývalo Davidu Bartkovi než s trenérem souhlasit, i když počínání spoluhráčů sledoval de facto celou první půli jenom z lavičky. Výkon Bohemians byl v úvodních pětačtyřiceti minutách skutečně bídný.

„Bylo to něco úplně jiného, než jsme plánovali. Nehráli jsme po zemi, ve vzduchu jsme neměli proti slávistické výškové převaze šanci. Proto nás domácí přehrávali," měl jasno kouč Klokanů.

I proto přišla o přestávce důkladná promluva do duší hráčů. „Prohrát můžeme, ale takhle hrát nemůžete," zlobil Haška především ustrašený výkon. „Ustrašený a hodně slabý," dodával.

Přitom připomínal svému týmu, že po nádherné střele Hušbauera v nastaveném čase první půle, která dostala Slavii do vedení, už nemají co ztratit.

„My už skutečně neměli co ztratit, zatímco domácí ano. Kalkuloval jsem s tím, že nám už nebudou schopni dát druhý a třetí gól a dohrát zápas v klidu. Po všech změnách, které v zimě ve Slavii proběhly jak na místě trenérů, tak i v hráčském kádru, to byl logický kalkul, který se skutečně naplnil," nechával Martin Hašek nahlédnout do svých úvah, jimiž infikoval i hráče.

„Obyčejně se zaměřuji na své mužstvo, ale tentokrát jsem připomínal i to, že Slavia ještě po zmiňovaných změnách nedozrála a vše si v její hře ještě nesedlo, jak by mělo. Proto jsem svým hráčům říkal, že se do hry dostaneme a domácí se budou o výhru strachovat."

Haškovy dedukce se po změně stran skutečně naplnily. Trpišovského tým druhou branku jistoty nepřidal a s ubíhajícími minutami se čím dál tím víc obával, aby o vítězství nepřišel.

Bartek trefil jednou ranou obě tyče

To když třeba Bartek trefil jednou ranou obě tyče Kolářovy brány, anebo když Karavajev sice udělal domácímu gólmanovi kličku, ale odkrytou branku netrefil.

„Ještě nikdy se mi nestalo, abych jednou střelou orazítkoval obě tyče. Chyběl snad centimetr či dva, aby to byl gól. Však jsem také už chtěl pomalu slavit vyrovnání, když balón trefil tyč a letěl po čáře," povzdechl si Bartek.

„A Karavajevovi zase míč na zmrzlém terénu skočil tak, že bránu minul," zastával se ruského legionáře trenér Hašek. „Při neuznaném gólu nám pomohlo video, pak ale při nás štěstí nestálo," povzdechl si.

Nad výsledkem, nad stavem hřišť, na nichž se první jarní kola hrají, ale také. „Bude třeba se o trávníky víc a lépe starat. A také do nich investovat. Do technologií, do vyhřívání tréninkových hřišť ale také. Je těžké celý týden trénovat na umělém povrchu a pak hrát zápas na přírodní trávě."

Hřiště zmrzlé jako beton jeho tým v Edenu zradilo ve velké šanci Karavajeva, takže v derby v Edenu na body nedosáhl.

„Zápas měl dva rozdílné poločasy, takže se mohlo stát cokoli. Slavia mohla vedení zvýšit, stejně jako my mohli vyrovnat nebo skóre dokonce otočit. Bohužel jsme akce nedotáhli do konce," litoval trenér Hašek, protože jeho svěřenci nakonec na remízu u sousedů v Edenu skutečně měli.