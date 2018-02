Šok v Plzni! Jihlava po Slavii senzačně porazila i vedoucí Viktorii

Vysočina tak pod novým koučem Svědíkem šlape, po výhře nad Slavií porazila dalšího aspiranta na titul a uhání za záchranou. Naopak náskok Viktorie, která v lize prohrála poprvé v sezóně (celkově po 22 duelech), se na druhou Slavii zmenšil na 12 bodů.

V třaskavém mrazu favorit zamrzl. Probral se sice trochu po pauze, ale houževnatá a výtečně připravená Jihlava si cenný skalp nenechala vzít. Hosté byli aktivní od začátku. Hned po pár vteřinách mohl Západočechy ztrestat Ikaunieks, jeho lob skončil těsně nad brankou.

První ligová porážka v této sezoně, Viktoria podlehla Vysočině Jihlava 0:1.#PLZJIH pic.twitter.com/uV1qEDuj0Z — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) 26. února 2018

Domácím varování nestačilo, v 22. minutě pro ně přišel šok: po rohovém kopu hlavičkoval Buchta, od spoluhráče Zoubeleho se míč odrazil k Tlustému, který zblízka neměl problém skórovat.

Viktoriáni se probudili až po půlhodině. Krmenčík si odstavil jihlavského stopera, vnikl do pokutového území a patičkou nachystal šanci pro Čermáka. Muž, který v sestavě nahradil vykartovaného Koláře, ale trefil jednoho z bránících hráčů.

Vzápětí pálil Krmenčík ze solidní pozice doprostřed branky. Hned poté mohlo být pro Viktorii ještě hůř. Hořava vyslal Kozáčikovi těžkou malou domů, domácího gólmana obral o míč dotírající Ikaunieks, trefil ale jen boční síť. Těsně před přestávkou mohl srovnat Krmenčík, ránu Hořavy tečoval ale do míst, kde stál Rakovan.

Po přestávce se Plzeň vrhla do útoku. V 55. minutě odcentroval Zeman na hlavu Krmenčíka, jeho pokus tečoval Řezník, ale pouze do Rakovana. To už domácí přikovali Vysočinu do jejího vápna. Krmenčík to zkoušel bodlem, skvělý Rakovan však balóny přitahoval jako magnet. Stejně v 87. minutě, kdy vyrazil na roh Hejdovu hlavičku.

Jihlava v třeskutém mrazu nakonec náporu favorita odolala a veze z Plzně nečekané tři body. Její vítězství je o to překvapivější, jelikož do pondělí v tomto ročníku venku nebodovala.