Na něco nového si teprve zvykáme, byl Trpišovský rád, že se Slavia omluvila alespoň výhrou

Oddechl si. A moc. Po selhání v úvodním jarním duelu v Jihlavě se potřeboval nový slávistický kouč při premiéře před domácím publikem za prohru na hřišti posledního týmu tabulky omluvit. „Alespoň výsledkově se nám to podařilo,“ kvitoval Jindřich Trpišovský, když vršovické derby skončilo a jeho tým přece jen získal skalp Klokanů, proti nimž se mu v poslední době vůbec nedařilo. „O to cennější je, že jsme vyhráli a za Jihlavu se rehabilitovali,“ připomínal, že z posledních sedmi zápasů proti Bohemians zvládla Slavia jediný.

Tentokrát sice v mrazivém Edenu vršovické sousedy udolala, ale výkonem zase nijak nenadchla. „Opravdu to není ještě ideální," uznával Trpišovský po utkání dvou rozdílných poločasů, které rozhodla Hušbauerova střela v nastaveném čase první půle.

Klokani jsou nepříjemní pro každého

Zatímco do přestávky jeho tým na trávníku tvrdém jako beton dominoval a Klokany jasně přehrával, po změně stran se režie duelu změnila.

„Bohužel jsme v prvním poločase, kdy jsme měli hru pod kontrolou, dali jen jednu branku, i když jsme měli i další šance. Po změně stran si ovšem Bohemka počínala mnohem odvážněji, začala nás napadat a v závěrečné čtvrthodině byla díky lepšímu pohybu blízko k vyrovnání. Dvě příležitosti k tomu měla," nepopíral nový slávistický kouč, že se domácí o výhru nakonec strachovali.

Tří bodů si cenil o to víc, že Klokani jsou krajně nepříjemným soupeřem. „Nejen pro nás, ale pro každého v lize. Praktikují strašně náročný fotbal, hráči jsou neustále v pohybu a jakmile soupeř prováhá příležitost, okamžitě vyráží dopředu i ve čtyřech pěti lidech. Reiter, Vaníček, Mašek i třeba Luts jsou hodně rychlí, takže dostávají míče za obranu a každou akcí hrozí. Na to jsme si museli dávat velký pozor," skládal Trpišovský poklonu týmu, který jeho trenérský kolega Martin Hašek u Botiče poskládal.

I proto měla Slavia v derby problémy, i proto se výhra nad Bohemians nerodila snadno.

„Odhodlání však bylo z hráčů cítit veliké, bylo na nich patrné, že se chtějí rehabilitovat za prohru v Jihlavě. Vzhledem ke stavu hřiště a samozřejmě i soupeři jsme se museli opřít hlavně o nasazení, bojovnost, fyzičku. A v tomto směru musím být s hráči spokojen."

Příčin vyjmenoval kouč několik

S fotbalovým projevem už to ovšem bylo mnohem horší, což Trpišovský uznával.

„Ale skrývá se za tím víc aspektů. Třeba stav hřišť teď v únoru, což se na kvalitě hry samozřejmě podepisuje. Nikdo nechce udělat chybu, aby se mu nestalo třeba to, co nám. Stačí, aby hráči balón odskočil a hned je z toho soupeřova šance," narážel domácí trenér na zaváhání Jugase hrajícího netradičně na kraji obrany. Ten totiž přišel o balón a Kabajevovi se otevřel prostor, aby se dostal do velké gólové příležitosti. Naštěstí pro Slavii nezužitkované.

„Jugas na kraji obrany, to je další aspekt, jenž se na hře a výkonech podepisuje. Někteří hráči totiž nenastupují na pozicích, kde bychom je potřebovali. Stoperů máme dostatek, ale na pravém kraji obrany vypadl na dvě utkání Bořil a my proto museli najít alternativní řešení. V budoucnu chceme hrát v rozestavení 3-5-2, při němž bude Jugasovi místo stopera vyhovovat mnohem víc. Po zápase s Bohemkou přiznával, že se naběhal víc než za poslední dva roky, ale s nezvyklou rolí se vyrovnal."

Ještě jednu příčinu, která výkony a hru jeho nového týmu ovlivňuje, ovšem trenér Trpišovský připomínal.

„Na něco nového si teprve zvykáme. Kdybychom za sebou měli šňůru úspěšných zápasů, dohráli bychom derby s Bohemkou v klidu a komfortněji. První jarní kolo se nám, ale výsledkově nepovedlo, takže mužstvo cítilo, že musí zabrat. Potřebovali jsme se chytit výsledkově a alespoň to se povedlo."