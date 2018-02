Proč Bartek litoval, že nešlápl do lejna? Trefit jednou ranou obě tyče, to se opravdu hned tak nepovede

Takový pech. A v jubilejním dvoustém ligovém zápase k tomu. „Trefit jednou střelou obě tyče, to se mi ještě nikdy nestalo a asi už nikdy nestane,“ povzdechl si záložník pražských Bohemians Daniel Bartek po duelu se Slavií, v němž ho skutečně provázela nehorázná smůla. Místo aby sedmnáctou ligovou trefou v kariéře oslavil kulaté jubileum, zbyly mu jen oči pro pláč.

„Měl jsem nejspíš před zápasem šlápnout do nějakého lejna, pak bych možná víc štěstí měl," ulevoval si třicetiletý fotbalista rozčarovaný z toho, že jeho rána neskončila za Kolářovými zády a Klokani tudíž v Edenu nezískali ani bod.

„A to jsem se už chystal slavit, když trefil balón tyč poprvé. Chyběl snad centimetr či dva," nevěřícně sledoval, jak míč putoval po brankové čáře k druhé tyči, od níž se odrazil zpátky do hřiště.

Sedmnáctý Bartkův ligový gól z toho nebyl, remíza pro jeho tým také ne.

„Zpočátku jsme se báli hrát a zbytečně se zbavovali míčů, až po inkasovaném gólu jsme se dostali k fotbalu, který jsme hrát chtěli a měli," vysvětloval Bartek krajně nepovedený výkon svého týmu v první půli, kterou sledoval z lavičky náhradníků. Až po čtyřiceti minutách trenér Hašek zavelel a Bartek k jubilejnímu dvoustému zápasu přece jen nastoupil.

„Inkasovaný gól v nastavení první půle nás probral. Prohrávali jsme, a tudíž neměli co ztratit. Škoda mé a pak i Kabajevovy šance, nerozhodný výsledek jsme v derby se Slavií uhrát mohli," litoval Bartek, že dvoustý ligový zápas nevyšel lépe. „Pak by to bylo samozřejmě veselejší, takhle budu mít na jubilejní utkání smíšené vzpomínky."