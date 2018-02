Dostali jsme pořádnou facku, zlobí se plzeňský Zeman

"Proč jsme prohráli? Nezvládli jsme začátek, soupeř nás ztrestal za naši laxnost. Nebyli jsme v první fázi zápasu připraveni, jak bychom měli," zlobil se trenér Pavel Vrba. „Dostali jsme pořádnou facku, věřím, že nás dostatečně probere. Zase musíme poctivě pracovat. Musíme to změnit, abychom zase začali vyhrávat a náš náskok se neztenčoval," doplnil záložník Martin Zeman.

Zatímco Vysočina je na jaře stoprocentní, Západočeši klopýtají. Ve dvou utkáních poztráceli pět bodů, tedy o tři víc než za celých podzim. „Jestli je to pro nás výstraha? Každopádně se mužstvo přesvědčilo, že pokud podcení úvodní minuty s jakýmkoli soupeřem v české lize, bude mít problém," prohlásil Vrba.

Po přestávce se Plzeň vrhla do útoku, na dvacet minut přibila hosty do jejich pokutového území. Ze stran před branku létal jeden centr za druhým, ale bez efektu. Pozorná jihlavská obrana všechno ustála.

Její vítězství je o to překvapivější, jelikož do pondělí v tomto ročníku venku nebodovala. „V první půli jsme byli aktivní, narušovali jsme Plzni rozehrávku. Pomohli jsme si standardkou, po přestávce přišla hluchá patnáctiminutovka, kdy jsme se dostali pod tlak a jen bránili. Ale zvládli jsme to, jsem šťastný," řekl trenér Vysočiny Martin Svědík. V novém působišti si nemohl přát lepší start. Po skalpech Slavie a Plzně jeho tým rázně vykročil za záchranou.