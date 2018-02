Nejdřív Slavia, teď i Plzeň. Svědík dělá s Jihlavou zázraky

Nejen jihlavští fanoušci se štípou, jestli se jim to nezdá. Po podzimu poslední Vysočina zkraje jara zázračně ožila, po skalpu druhé Slavie v pondělí šokovala vítězstvím na půdě lídra z Plzně. Začátek angažmá trenéra Martina Svědíka na lavičce Vysočiny je jako ze snu.

Mužstvo, které bylo před startem jara většinou expertů odsouzeno k jistému sestupu, se vzepřelo osudu. Po dvou zápasech dostalo obrovský psychický impulz. „Všude jsem četl, že nás všichni považují za jasného sestupujícího. I proto byl pro nás start jara velkou výzvou. Jsou to ale jen dvě vítězství, pouze dobrý vstup. Před námi je ještě dvanáct těžkých zápasů. Nesmíme se koukat na ostatní výsledky. Máme jasný cíl, za ním si jedeme," řekl Svědík po překvapivé výhře v Plzni.

Jihlavy se ujal na začátku zimní přípravy, během dvou měsíců pumpoval do hráčů sebevědomí. Víru, že záchrana je reálná. Evidentně se mu to povedlo. Mužstvo šlape, drží při sobě. A co především, vyhrává. V čem tkví proměna Vysočiny?

Pročistil se kolektiv

„Tvrdě pracujeme. Pročistil se kolektiv, cítím, že se z něj stal fungující tým. Pro záchranu je zapotřebí konsolidovaný tým s dobrou defenzivou. To se teď dvě kola dařilo," uvedl Svědík. Jak se Slavií, tak i s Plzní jeho mužstvo neinkasovalo.

„Hrajeme náročnější fotbal, víc běháme. Zkracujeme hřiště, soupeře více napadáme," doplnil hrdina pondělního zápasu Petr Tlustý. V 22. minutě se postaral o vítězný gól. „Je to fantazie, porazit také Plzeň. Měli jsme i štěstí, Viktorka měla šance, ve druhé půli nás dostala pod tlak. Pohlídali jsme ale Krmenčíka, který je nepříjemný, a sebrali spoustu centrů ze stran," podotkl Tlustý.

Podle něj nehrozí, že by teď Jihlavští chodili s nosy nahoru. Nahoře ani být nemůžeme, máme jen šestnáct bodů. Že jsme dvakrát vyhráli, nic neznamená," pronesl Tlustý. „Kluci jsou rozumní, vědí, o co hrajeme," dodal Svědík.