Sparťanský obránce Čivič stráví jaro na hostování v Trnavě

Čivič přišel do Sparty loni v létě ze Slovácka, ale v pražském týmu si nedokázal vybojovat pevné místo v sestavě. Kapitán bosenské reprezentace do 21 let na podzim zasáhl do čtyř ligových zápasů a připsal si jednu asistenci. Čivičův gól Mladé Boleslavi byl nakonec označen za vlastní.

"Byly i jiné možnosti. Chtěl jsem hrát a o Spartaku se mluvilo asi posledních deset dní. V klubu mi říkali, že o mě mají velký zájem. Na začátku zimní přípravy jsem byl zraněný, a protože jsem nevěděl, jestli dostanu na jaře v dresu Sparty víc prostoru, rozhodl jsem se pro hostování," uvedl Čivič pro web Trnavy.