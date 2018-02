Chtěl bych začít výhrou nad Slavií, přeje si nový kouč Mladé Boleslavi Weber

Převzal jste sice ambiciózní klub, ale momentálně hrající o záchranu. Tlak na vás bude větší než v Karviné. Je to na gratulaci nebo spíš kondolenci?

(smích) To se teprve uvidí. V každém případě je to pro mne výzva. Boleslav je ekonomicky dobře zajištěný klub, stabilizovaný s kvalitním zázemím. Tomu odpovídají i jeho ambice, a ty míří k evropským pohárům, proto se musíme co nejrychleji odpoutat ze sestupového pásma.

S Dušanem Uhrinem mladším byli odvoláni asistenti Petr Čuhel a Jaromír Blažek. Koho jste si přivedl vy?

Mým prvním asistentem bude Jan Baránek, známe se už z Opavy. Zůstává Adrian Rolko, s nímž jsem telefonicky konzultoval ještě před podpisem některé věci. Jedná se o mladého perspektivního trenéra, který zná prostředí, stejně jako trenér gólmanů Jiří Malík, zůstává i kondiční trenér Jan Budějský. Věřím, že budeme dobře spolupracovat a společně s hráči klub posuneme výš.

Středeční pohárový zápas s Baníkem byl odložen. Berete to jako výhodu?

Nebudu spekulovat o výhodách či nevýhodách. Ten odklad prospěl hlavně fotbalu. V Mladé Boleslavi jsem byl už v úterý brzy ráno a mráz je tu hrozný. Pravdou ale je, že nám odklad dává před prvním soutěžním utkáním větší možnost se v novém prostředí rozkoukat, poznat hráče, z nichž jsem některé jako trenér už vedl.

Jak vidíte mužstvo, které jste převzal?

Boleslav má tým složený ze zkušených i mladých hráčů, kteří ale neprojevili svůj potenciál. Náš úkol je, dostat z nich kvalitu, kterou v sobě mají. Z tohoto pohledu předpokládám, že dojde ke změnám ve stávající sestavě, ale kolik jich bude, to se ukáže po trénincích.

Na lavičce Karviné jste s Boleslaví nikdy neprohrál. Viděl jste Středočechy v posledních zápasech?

Tím, že jsem byl doma, tak jsem ligu samozřejmě sledoval. Viděl jsem Boleslav třeba i proti Karviné, která tu vyhrála. Informací mám dost a další mi dávají moji spolupracovníci.

V sobotu vás čeká křest ohněm - hrajete doma se Slavií. Váš kolega Martin Svědík ji při svojí premiéře na jihlavské lavičce porazil...

To by byla parádní premiéra. Kdo by si takovou nepřál... (smích) Ano, chtěl bych začít jako Svědík - výhrou nad Slavií. My ani nemůžeme vzhledem k naší situaci v tabulce uvažovat jinak. Těším se na sobotu, mohl by to být krásný zápas, snad i v přívětivějším počasí a s dobrým výsledkem pro nás. Body potřebujeme, vždyť od pásma sestupu nás dělí jediný bod. Boleslav má všechny předpoklady hrát v horních patrech tabulky, a tam se chceme dostat.