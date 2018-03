Hapal: Odvolání trenéra je i porážkou hráčů. Cizinci by se měli učit česky

Zahrál si se Spartou v Lize mistrů a proti Barceloně neproměnil na jaře 2000 penaltu. Jako kouč Letenské vyřadil v předkole a dovedl do fotbalové Ligy mistrů Žilinu. Teď se trenér Pavel Hapal na Letnou vrací s nevděčným posláním. Dát mužstvo do pořádku po působení Itala Stramaccioniho a zachránit ztracenou sezónu. „Většina trenérů chce hrát ofenzivně, střílet hodně gólů, působit atraktivně pro fanoušky a mít výsledky,“ avizuje Hapal.

Jak váš rychlý přesun od slovenské jedenadvacítky na Letnou proběhl?

Sparta mě poprvé kontaktovala v neděli po zápase s Brnem, někdy okolo jedenácté hodiny večer. Nabídku jsem neočekával. Z mobilu jsem znal výsledek 1:1, jinak jsem zápas neviděl.

Jaké pak bylo vaše rozhodování?

Spousta trenérů přede mnou v tomto křesle řekla, že nabídka Sparty se neodmítá. Já tvrdím, že každá nabídka se dá odmítnout. Ale Sparty si cením, beru ji jako historicky nejlepší český klub. Dlouho jsem se tedy nerozmýšlel. Spíš jsem uvažoval, jestli mě uvolní slovenský svaz. Chci Spartu zkusit, beru ji jako novou šanci a posun v trenérské kariéře.

Sportovní ředitel Zdeněk Ščasný o novém kouči: „O Pavla jsem moc stál. Jsem moc rád, že poté, co se odehrálo po nedělním utkání a vedení klubu se rozhodlo odvolat Andreu Stramaccioniho, tak se nám povedlo přivést trenéra, který byl na našem seznamu nejvýš. Mám radost, že se nám jej podařilo během dvou dnů uvolnit z jeho angažmá u slovenského národního týmu do 21 let.“

Máte za sebou teprve první trénink, ale co všechno bude podle vás třeba ve Spartě změnit?

Musím se co nejrychleji poznat s hráči. Chci jim nalít čerstvou krev do žil, dát jim novou motivaci. Zvítězit v příštím utkání, což chce vybrat správnou sestavu. Dál zatím nepřemýšlíme. Hráči by se pak také měli zamyslet. Odvolání trenéra je i jejich porážka. Věřím, že budeme společně pracovat tak, aby Sparta byla znovu úspěšná.

Jaký názor máte na dění ve Spartě během působení vašeho předchůdce Stramaccioniho?

Sledoval jsem celou českou i další evropské ligy, jelikož zde působí slovenští hráči. Přehled mám velký. V mužstvu je velký potenciál, ale nevede k odpovídajícím výsledkům. V určitých pasážích utkání Sparta nehrála špatně. Viděl jsem ovšem i pasáže, kdy mužstvo nefungovalo. Určitě má na lepší výkony, s nimiž se dostaví i výsledky.

Dáte šanci i Váchovi a Biabianymu, kteří jsou zatím postaveni mimo kádr?

Možná přijde chvíle i na tuto variantu, je v mé kompetenci. Zatím se však chci soustředit na kádr, který je teď k dispozici.

Jakou máte představu o složení realizačního týmu?

Z týmu pana Stramaccioneho zůstal pouze trenér brankářů Mario Galinovič. Ostatní skončili, český zbytek týmu zůstává. Rád bych si přivedl asistenta Ota Brunegrafa, který teď působí u slovenské jednadvacítky. A ještě hledáme jednoho kondičního trenéra.

Díky angažmá v Německu a Španělsku umíte dva světové jazyky. Jak jste na tom s angličtinou, ve které se ve Spartě vzhledem k velkému počtu cizinců komunikuje?

Angličtina není můj jazyk, ale když je třeba, tak se s ní domluvím. Kluci mi také pomůžou. A budu chtít, aby se také zahraniční hráči aspoň trochu učili česky, aby se v základech domluvili.

Postavilo před vás vedení konkrétní cíl?

Stále je ve hře druhé místo. O ně se chceme porvat a uvidíme, na co dosáhneme. O konkrétním cíli jsme se nebavili.