Italové neunesli vyhazov ze Sparty. Asistent Muzzi si stěžuje na Ščasného

Podzim byl mizerný, ani start do jarní části sezóny nevyšel. Nedělní remízou s oslabeným Brnem pohár trpělivost přetekl, trenér Andrea Stramaccioni byl se všemi svými italskými soukmenovci odvolán.

Kouč si pro italská média postěžoval, že už nebyla možná další spolupráce se Zdeňkem Ščasným. Nyní si na sportovního ředitele stěžuje také asistent Roberto Muzzi v rozhovoru pro Gazzettu dello Sport.

„Během třiceti let kariéry v Sérii A, ať už jako hráč, nebo jako trenér, jsem nikdy nezažil, co se dělo od chvíle, kdy Ščasný přišel. Aby sportovní ředitel volal českému asistentovi (Kováčovi) na lavičku, jak se stalo během předposledního zápasu (1:1 na Slovácku), a navrhoval, jak má trenér střídat. Nikdy jsem nezažil, aby sportovní ředitel o přestávce přišel do šatny a jednotlivým hráčům dával pokyny. Až nyní ve Spartě... Zcela rozumím Stramaccionimu, že takové chování nemohl tolerovat," argumentuje Muzzi.

Sami neodešli, byli odvoláni

Italové se tak nadále tváří, jako by z Prahy odešli sami. Přitom byli na jednání představenstva klubu odvoláni.

„V italském tisku se objevují až úsměvné věci. Nepátrám a nevím, kdo je vypouští. Stramaccioni rozhodně neodstoupil sám, naopak chtěl budovat mužstvo dál. Žádný tlak ode mě nebyl. Rozumím mu, nechce odejít s pocitem, že něco nezvládl, tak hledá, kdo za to může," reagoval Ščasný v úterý, když Sparta uvedla do funkce nového kouče Pavla Hapala.

Mluvčím italské svity se teď paradoxně stal Muzzi, který hovoří pouze italsky.

„Ščasný přišel v lednu a zvláštní je, že do předloňského září byl trenérem většiny našich hráčů. Četl jsem jeho prohlášení a byl jsem opravdu šokován. Na jeho místě by bylo lepší, kdyby se komentáře zdržel," lamentuje Muzzi.

Stramaccioni si konzultace vyžádal

Pomíjí tedy jasný fakt, že Ščasný na rozdíl od italské skupiny nenese zodpovědnost za tragický podzim, v němž Sparta vypadla již v předkole z Evropské ligy, v domácí soutěži rychle ztratila šance na titul a dohrála i v domácím poháru.

Už jen proto, že se na Letnou v nové roli vrátil až v zimě.

„Atmosféra v kabině je pozitivnější než na podzim. Jsme víc kompaktní a soudržní. Pro mě je pozitivní, že můžu pracovat se Zdeňkem Ščasným a jeho poradcem Tomášem Rosickým. Bylo pro mě složité přijít z ciziny a být novým koučem v klubu. Teď se můžu soustředit na svou práci víc než dřív," tvrdil Andrea Stramaccioni před necelými třemi týdny před startem ligového jara.

„Ščasný do jeho práce během zápasů nijak nezasahoval. Ani na Slovácku, ani proti Brnu. Pouze o přestávce u kabiny spolu s Rosickým s trenérem komunikovali, což Stramaccioni sám vyžadoval," ujišťuje zdroj blízký mužstvu.