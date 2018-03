Moje dva góly nebude čas řešit, ve středu nás čeká pohár, usmíval se boleslavský Valenta

K hladkému triumfu středočeského mužstva přispěl dvěma góly záložník Jiří Valenta. „V Boleslavi jsem toho zatím moc v základu neodehrál, takže to byl rozhodně můj nejpovedenější zápas. To, že jsem dvakrát skóroval, není ale až tak důležité. Mnohem podstatnější je, že jsme konečně vstřelili góly a ukončili sérii nepodařených utkání. Podali jsme suprový týmový výkon. Na klíčové střetnutí jsme byli dobře nachystaní, Brno jsme zaskočili aktivní útočnou hrou," liboval si Valenta, který si vzpomněl, že dvě branky vstřelil v lize naposledy ještě v dresu Slovácka. „Jestli mě teď budou něco v kabině stát? Asi to nebude čas ani řešit, protože už ve středu nás čeká pohárové čtvrtfinále s Baníkem," usmíval se.

Trenér Jozef Weber se radoval z premiérových bodů na boleslavské lavičce. „Klub čekal na vítězství dost dlouho, přišlo v pravý čas. Moc nám pomohlo, protože druhá polovina tabulky je nesmírně vyrovnaná. Vyhráno ještě samozřejmě zdaleka nemáme, ale potěšilo mě, jak kvalitní výkon jsme především v prvním poločase podali. Zbrojovku jsme předčili především rychlým přechodem do protiútoku," vypozoroval.

Pivarník nechápal, co se s Brnem v úvodu dělo

Brňané naopak poprvé pod koučem Romanem Pivarníkem před svými fandy padli a v tabulce znovu spadli na sestupovou příčku. „Jsem hodně zklamaný. Vůbec nám nevyšel úvod střetnutí. Inkasovaný gól hned zkraje utkání notně narušil naši psychiku, první poločas jsme odehráli velmi zle. Zaostávali jsme v osobních soubojích a špatně jsme dostupovali protihráče s míčem," posteskl si Pivarník, který připustil, že na to mohla mít vliv absence potrestaného stopera Kryštůfka.

Po domluvě v kabině se po přestávce jeho tým za nepříznivého stavu 0:3 zlepšil. „Vypracovali jsme si pár nadějných akcí, ale bohužel jsme nedali gól, který by nás vrátil zpátky do zápasu," štvalo trenéra Zbrojovky. Na utkání našel jediné pozitivum. „Diváci nás i za nepříznivého stavu neustále povzbuzovali, toho si moc považuju," vzkázal Pivarník.

Brněnský záložník Miloš Kratochvíl nechápal, proč jeho mužstvo nenavázalo na předchozí povedené duely s Olomoucí a na Spartě. „Problém byl jednoznačně v nás. Boleslav nepředváděla dopředu nic takového, co bychom nemohli ubránit. Moc nerozumím tomu, co se s námi na začátku střetnutí dělo. Z facky se musíme před dalšími zápasy poučit," má jasno.