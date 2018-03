Baník míří do Jablonce i s uzdraveným Barošem

Dva týdny měli fotbalisté Baníku kvůli odloženému utkání MOL Cupu v Mladé Boleslavi i ligovému zápasu s Plzní na to, aby si vyříkali mizerný vstup do jarní části HET ligy. Zda volné dny využili smysluplně naznačí nedělní utkání v Jablonci (15 hodin), kam Ostravané vyrazí v plné síle, tedy i s uzdraveným útočníkem Milanem Barošem.

Nejlepší střelec Baníku si na soustředění v Turecku poranil kotník a vynechal jak první utkání se Slováckem (1:2), do něhož by stejně nemohl kvůli trestu za čtyři žluté karty nastoupit, tak zápas 18. kola v Teplicích (0:0). „Milan Baroš se vrací po zranění a bude už k dispozici," prozradil trenér Baníku Radim Kučera.

Zdravý už je také bojovník Tomáš Mičola. „Arktické počasí nám znemožnilo odehrát dvě utkání na které jsme se připravovali, ale beru to tak, že jsme alespoň měli více času se sehrát a doladit určité věci. Doufám, že nám celá ta pauze prospěla," řekl Kučera, který jako jediný trenér z nejhorší pětice týmů stále zůstává ve funkci. Případná další ztráta by ale mohla jeho trenérskou misi v Baníku ukončit.

„Jablonec je společně s Jihlavou štikou jara, je výborný v mezihře i v kombinaci, silný na míči. Má výborné individuality - Pernica. Chramosta, Hübschmann, Trávník - a úvod jara je zastihl v dobré formě. Uhráli tři výhry ze tří zápasů a my se budeme snažit jim tu jejich sérii narušit. I když je nám jasné, že to bude těžké. Nicméně v našich silách to je," řekl Kučera.

Baník tým z Jablonce v lize neporazil už třináct utkání v řadě. Naposledy se ze tří bodů radoval 7. března 2010, kdy výhru 4:1 zařídili góly Mičola, Varadi a dvakrát Vydra. Jediný gól Jablonce vstřelil Lafata. Poslední výhra v Jablonci je ještě o čtyři roky starší.