Dopředu jsme toho vymysleli málo, věděl Hapal. O návratu Lafaty měl hned jasno

Pro Spartu třetí v řadě. „Je to ztráta, samozřejmě. Obzvláště, když jsme dostali gól čtyři minuty před koncem," hodnotil Hapal svou trenérskou premiéru u týmu z Letné. „Fotbal je o chybách a ty dělají i velká mužstva. Udělali jsme jednu jedinou za celý zápas a soupeř nás za ni potrestal. Škoda, že jsme nevyužili ještě jednu možnost v první půli, kdybychom vedli v první půli dva nula, tak to bylo jiné," pokračoval Hapal.

Nový sparťanský kouč udělal oproti zápasu s Libercem čtyři změny v sestavě. Tou nejzásadnější byl návrat kapitána Lafaty do základní sestavy. Nejlepší ligový střelec historie se za důvěru gólem ale neodvděčil. „Odpracoval to. Snažil se pohybovat a napadat stopery. Měl to těžké, škoda, že ho Stanciu nenašel v prví půli v malém vápně, možná by Lafi dával gól do prázdné brány na dva nula. Pro domácí už by bylo asi dost těžké s utkáním něco udělat," přemítal Hapal.

O tom, že Lafatu do sestavy vrátí, měl jasno prakticky hned. „Potřebuju kapitána v kabině, který mužstvo motivuje a hecuje. David se toho, za těch pár dní, co jsem u mužstva, zhostil velice slušně," uvedl Hapal. „Zkušenost potřebuju i na hrotu. Tím, že není Šural a Juliš je po dlouhodobějším zranění, tak to bylo jednoduché rozhodnutí. Neměl jsem prakticky žádnou jinou možnost. Ještě snad mladý Drchal, který ale svou příležitost ještě dostane. Tyhle zápasy je pro zkušenější hráče," vysvětloval trenér Sparty.

Třetí nerozhodný výsledek v řadě je další ranou do vytyčeného úkolu zakončit sezónu na druhém místě. „Snažili jsme se hrát, trošku nám to kazil terén, to je potřeba říct. Měli jsme tam takovou hluchou pasáž od desáté minuty druhé půle. Jinak mužstvo pracovalo velice dobře a na ten výkon, co se týče bojovnosti, koncentrovanosti se dá navázat. Na můj vkus jsme ale měli málo věcí směrem dopředu. To je třeba do derby zlepšit," nastínil Hapal.