Devatenáctiletí střelci Král a Žitný zařídili výhru Teplic nad Zlínem

Fotbalisté Teplic se radují z gólu Alexe Krále do sítě Zlína.

„Jsem rád za nás za oba. Jsme kamarádi a přejeme si navzájem," kvitoval Král povedený večer teplických střelců.

„Za teplické áčko jsem skóroval už v poháru, už tehdy jsem platil do týmové kasy, takže v tomto směru mám splněno," usmíval se stoper. Z toho, že čekal na první ligovou trefu do dvacátého kola, nervózní nebyl. „Přece jen mám jiné úkoly, hlavně v defenzivě. Gólu ale předcházel vynikající centr. Povedlo se mi dobře hlavičkovat, ale ani jsem se nestačil sám radovat. Kluci ke mně hned přiběhli a uvědomil jsem si, že je to branka," líčil Král.

„Daniel Trubač mi říká i při tréninku v žertu, že mám krabici na hlavě, když jsem do této doby nedal gól. Takže už to neplatí," oddechl si Král. Teplický stoper věří, že mu střelecký zápis pomůže ke zvýšení sebevědomí i pro reprezentační „jedenadvacítku" před nadcházející akcí. „Doufám, že se dostanu do nominace," řekl na toto téma.

Překvapení z gólu

Patrik Žitný byl ze své premiérové trefy nadmíru překvapen. „Vůbec jsem nepředpokládal, že bych mohl skórovat hned ve svém prvním zápase v základu. Snažil jsem se nahradit v sestavě zraněného Honzu Rezka, který je pro nás mladé osobností na hřišti i v kabině. Stejně jako Alex Král prožívám skvělé pocity, ale musím to brát především z týmového hlediska. Zkušenější spoluhráči nám pomohli," vykládal Žitný, který je členem reprezentační „devatenáctky".

Teplický trenér Daniel Šmejkal si pochvaloval nejen výkony obou mladíků, ale zejména výsledek. „Střelci Král a Žitný, takhle to vypadá hezky. Musím však připomenout, že vystupujeme jako jedno mužstvo, a to že se prosadí devatenáctiletí kluci, je jen navíc. Obě jejich branky byly krásné," uvažoval kouč. Zatímco Král si už vybudoval dobrou pozici, Žitný je na začátku kariéry. „Věříme, že bude dál pokračovat v nastoupeném trendu," řekl trenér na jeho adresu.

Jedinou kaňkou bylo zranění záložníka Vošahlíka, který odstoupil už po čtyřech minutách hry. „Louplo mu v koleně. Nevypadá to úplně dobře. Takhle rychlé střídání jsme nečekali, ale snad jsme to zvládli," dodal Šmejkal po zápase se Zlínem.