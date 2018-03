Asi měl nějakou alergii, možná na mě. Neskutečné, reagoval trenér Petržela na střídání

Můžete z celkového pohledu zhodnotit zápas v Teplicích?

Podle mne se odehrálo vyrovnané utkání. Soupeř dal dva góly, my jen jeden. Z naší strany to ale bylo místy pomalé. Hrajeme příliš dozadu, přitom máme rychlé hráče a nedokážeme to využít. V globále jsme snad podali zlepšený výkon, ale je nám to k ničemu, když se vracíme bez bodu.

Oproti předchozímu debaklu jste udělal v sestavě pět změn. Jak se osvědčily?

K efektu to nevedlo. Některé hráče, kteří nastoupili minule, jsem vystřídal, protože asi hráli špatně. Šanci dostali jiní. Nedá se říci, že by někdo z nich kromě Hronka přesvědčil. Snad se to vystříbří.

Ve druhém poločase v Teplicích jste vystřídal Matejova, který byl po příchodu na trávník ve hře dvacet minut. Co bylo důvodem k tomuto kroku?

Zeptejte se Matejova. Prý měl asi nějakou alergii, nevím na co, možná na mě. Neskutečné. Chtěli jsme střídat útočníka na závěr. Ale už to nešlo, jeden hráč se zranil, druhý měl alergii nebo co, a třetí nemohl dýchat.

Jak to vypadalo se šestatřicetiletým kapitánem Janíčkem?

Je škoda, že zrovna on musel kvůli zranění kolena ze hřiště. Je to poctivý chlapec. Dokud byl na trávníku, vyhrával hlavičkové souboje s Vaněčkem. Jeho nucený odchod nám narušil obrannou fázi. Pak se už hráči tolik nezajišťovali.