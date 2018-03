Připravil Spartu o výhru. Měl jsem v hlavě asi pět myšlenek, přiznal Wágner

Zatímco Sparťané byli po další ztrátě zklamaní, fotbalisté Karviné slavili. Bod brali všemi deseti, navíc na jaře ještě neprohráli a zdárně unikají sestupovým starostem. Vyrovnávací gól na 1:1 vstřelil v 87. minutě jarní karvinský ostrostřelec Tomáš Wágner, pro kterého to byl čtvrtý jarní gól, přestože jich dal už pět. Trefa v Liberci byla jako vlastní dodatečně připsána domácímu obránci Coufalovi. „Opravdu? To nevím proč, dal jsem ho já,“ dušoval se Wágner.

Po závěrečném hvizdu rozhodčího slavil karvinský stadión velmi bouřlivě. Je i pro vás remíza se Spartou ziskem?

Ten bod bereme, protože první půle byla z naší strany jednoznačně špatná. Byli jsme zalezlí a nechali je hrát, jako by byli oni doma. To bylo špatně a v poločase jsme si to hodně vyčítali.

Čím to bylo?

Nevím, je možné, že nás Sparta zaskočila. Dokázali toho využít, podrželi si míč a tím pádem jsme v první půli opravdu jenom běhali, zatímco oni hráli s míčem. Měli jsme tam jen jednu standardku, ze které jsme měli dobrou šanci. Ale i přesto, že Sparta držela balón, tak si myslím, že nějakou vyloženou šanci neměli. Gól dali z dálky. Škoda, že jsme to neudrželi na nula nula, Věřili jsme, že ve druhé půlce budeme mít síly na nějaký brejk. Druhá půle byla od nás už lepší.

Gól těsně před koncem utkání. Věřili jste ještě?

Nechali jsme tam všechno a doufali jsme, že se nám to vrátí. Byl to takový boj v lajně asi třikrát se to tam odrazilo a Linči (Ondřej Lingr) to dal za obranu tak dobře, že jsem šel sám. Otázka byla, jestli gólman vyběhne nebo ne. A když jsem viděl, že couvá do brány, tak jsem si říkal hlavně zachovat klid a něco vymyslet. Tak jsem něco vymyslel. Měl jsem ale asi pět myšlenek a nakonec jsem zvolil správně. Za tu bojovnost si ten bod zasloužíme.

Hlídal jste si ofsajdovou hranici před gólem? Ta přihrávka přišla hodně rychle.

Přišla rychle, já jsme na kluky už předtím volal, protože Sparta hrála tu obranu opravdu vysoko a stačilo dát to za ně z prvního doteku. Vyšlo to až na konci. Myslím si, že těch možností takto jít sám bych měl více, ale jasně, nejde to vždycky. Kolikrát to kluci ani nevidí.

Sudí ofsajd nemávnul, měl jste to pohlídané?

Nevím, přinejhorším by to fouknul a já bych šel dál...(smích). V tu chvíli jsem to neřešil, ale podle mě jsem určitě v ofsajdu nebyl, protože, když tam ten balón Linči dával, tak tam byl ještě Hovorka.

Určitě jste se dívali na předešlá utkání Sparty. Hrála jinak pod novým trenérem?

Když si vybavím zápas se Slováckem, na který jsme se koukali, tak první půli byli lepší, druhou půli bylo lepší Slovácko. Dneska (sobota) to bylo podobné. Ale nebudu hodnotit hru Sparty. Snažili jsme se, aby to bylo o nás. V první půli to o nás nebylo, ale druhou jsme ukázat, co v nás je, a odehrát to tak, ať to lidí baví s tím, že buď to vyjde, nebo ne. Možná za ten druhý poločas se nám to vrátilo.

V čem tkví vaše jarní střelecké probuzení?

Snažím se mít čistou hlavu, možná jsem se i víc sžil s kolektivem, někdy je to i o tom. I když my ho máme vlastně furt stejný. Dělám všechno proto, aby se mi dařilo, ale to jsem vlastně dělal i předtím. Předtím jsem v těch šancím těsně míjel, teď je to štěstí na mé straně a budu dělat maximum, aby u mě zůstalo.