Vrba: Náš náskok se zmenšuje, nemám ale důvod se znervózňovat

„Náš náskok se zmenšuje. Nemám ale důvod se znervózňovat," prohlásil po utkání trenér Pavel Vrba, jehož tým má stále k dobru odložený duel v Ostravě. Na Slovan vlétl, během prvních deseti minut zahodil tři šance. Když se nakonec prosadil po hlavičce Tomáše Chorého, vypadalo, že domácí dokráčí k pohodově výhře.

Jenže všechno bylo jinak, přestože na vyrovnávací branku Pulkraba zareagoval druhým gólem Plzně Krmenčík. „Kdyby to bylo v poločase o dva góly, nikdo by se nedivil. Snad se k nám štěstí přikloní v dalších zápasech," uvedl Chorý, který vstřelil premiérovou branku v dresu Plzně.

Jenže po přestávce se domácí zatáhli, Severočeši je dvacet minut přehrávali, ve vzduchu visel vyrovnávací gól. Přišel z nohy Breiteho. „Nevím, jestli to nazvat polevením. Vedli jsme o gól, hráči asi podvědomě hráli ze zajištěné obrany. Soupeř nás zatlačil, neměli jsme odražené balóny. Možná se projevilo, že jsme měli náročný týden, ve čtvrtek jsme hráli v Lisabonu. Nemělo by se to ale stát, ve středu pole bychom měli být důraznější," podotkl Vrba.

Co podle něj chybí Plzni oproti suverénnímu podzimu? „Vítězství. Inkasujeme góly, které jsme nedostávali. Ale pokud na domácím hřišti dvakrát vedeme, měli bychom to zvládnout za tři body," povzdechl si Vrba, který i kvůli několika absencím změnil rozestavění. A ke Krmenčíkovi na hrot postavil druhého útočníka Chorého.

„Oba útočníci dali po gólu, tudíž splnili úkol. Byli důrazní, měli další šance. Hlavně Krmenčík. Škoda, že nepřidal ještě jednu branku," litoval Vrba.