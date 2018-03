Radost z prvního gólu kalí Chorému ztráta bodů. Nevěšíme hlavy, jedeme dál, říká plzeňský útočník

Pověsil se do vzduchu, premiérovým gólem v dresu Plzně poslal svůj tým do vedení. Jenže zimní posile útočníkovi Tomáši Chorému tu správnou radost neudělal. Viktorii výhru nepřinesl, s Libercem v nedělním duelu fotbalové ligy remizovala 2:2. A dovolila Slavii umazat další body ze svého náskoku.

Převládá ve vás radost z prvního gólu v Plzni, nebo zklamání z klopýtnutí?

Výsledek to trošku kalí. Mrzí nás, že jsme to nedotáhli za tři body. O to víc, že jsme hráli doma.

Jak popsat úvodních dvacet minut druhé půle, kdy vás Liberec přehrával? O vyrovnání jste si koledovali.

Nemyslím, že by nás Liberec k ničemu nepustil. Měli jsme tam situaci po rohu, ze které jsme mohli něco vytěžit. Jasně, soupeř měl kvalitu. Prvních dvacet minut po přestávce jsme byli zbytečně zatáhlí na vlastní polovině. Nevím, čím to bylo. Možná trošku nervozita, že nám to extra nejde.

Jak z toho ven?

Musíme se nastartovat vítězstvím, urvat to. Ty tři body přijdou. Nemyslím, že bychom byli o moc horší než Liberec. Byly pasáže, kdy byl lepší, ale také pasáže, kdy jsme byli lepší my. Myslím, že remíza je spravedlivá. Ten bod třeba může hrát v závěru roli.

Měli jste v nohách čtvrteční těžký duel se Sportingem v Evropské lize?

Na to se nemůžeme vymlouvat, evropské poháry hrát chceme. Sestava byla trošku pozměněná. Možná v hlavách jsme si říkali, že liga je pro nás důležitá. Dvakrát jsme nad Libercem vedli, nedotáhli jsme to. Je to ztráta. Ale nemusíme věšet hlavy. Jedeme dál.

Původní 14bodový náskok se ale po čtyřech jarních kolech snížil na polovinu. Cítíte nervozitu?

Nemyslím, že by to bylo o nervozitě. Fyzicky i psychicky jsme na tom dobře. Máme zkušené hráče, kteří nás dokáží podržet. Věřím, že v odvetě se Sportingem, nebo v lize se Zlínem to zlomíme.

Na hrotu jste nastoupil společně s Michaelem Krmenčíkem, kterému jste přihrál na gól. Máte ze spolupráce s ním dobrý pocit?

Myslím, že jsme nehráli špatně. Nestáli jsme vedle sebe poprvé, hráli jsme spolu v zimní přípravě. Oba jsme dali gól, celkem nám to spolu sedělo.