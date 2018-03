Škoda ozdobil jubileum srandovním gólem, který odnesl pochroumanými vazy po pádu reklamního banneru

Do Škodovy trefy to ovšem v Edenu vypadalo, že Hanáci dostojí tradice, která už musela navozovat ve slávistických řadách komplex. Vždyť v osmi zápasech v řadě s ní neprohráli, z posledních tří duelů si z Prahy odvezli sedm bodů.

„V první půli to skutečně nebylo ideální. Chtěli jsme hrát aktivně a kombinovat, ale scházel potřebný klid. I proto, že nás soupeř dobře napadal. Přesto jsme si vytvořili šance, jenže jsme je neproměnili, což se v úvodu druhé půle opakovalo. A do toho nešťastný gól po chybě, které jsme se dopustili," glosoval Škoda čtyřiasedmdesát minut, během nichž Slavia marně hledala recept, jak vyzrát na výtečného olomoucké brankáře Reichla.

Až Škoda ho našel. A dost kuriózním způsobem. „Jeden z obránců se snažil ještě odkopnout míč mířící do brány a trefil mě do hlavy. Srandovní gól. Byla to rána, ale žádnou bolest jsem necítil. Kdybych tam hlavu neměl, branka by to nebyla," popisoval vyrovnání ve 250 ligovém střetnutí kariéry, které právě proti Olomouci hrál.

V euforii byl z branky on, stejně jako spoluhráči. „Naskákali na mě, až mně spadl reklamní banner na nohu a nejspíš mi trochu pochroumal vazy. Ale do sobotního derby na Spartě budu v pořádku," ujišťoval kapitán a kanonýr červenobílých vědom si toho, jak moc důležitá pro jeho mužstvo výhra nad Olomoucí byla.

„Před derby by bylo nepříjemné ztratit body. Teď jsme v pohodě, Olomouci jsme v boji o druhou příčku odskočili na pět bodů, navíc jsme v posledních dvaceti minutách předvedli totální fotbal, který na nás trenér požaduje," přiznával Škoda, že si jubilejní 250. ligový zápas nemohl představovat lépe.

Škoda naléhal na sudího kvůli videu

„Po vyrovnávacím gólu to byla v našem podání opravdu fantazie. Přišli Tecl a Van Buren, obrovsky kvalitní hráči, kteří by mohli nastupovat v základu. Trenér věděl, proč je posílá na hřiště. Oba dva nám ohromně pomohli," připomínal, že právě střídající náhradníci se postarali o zvrat ve skóre.

Tecl gólem, kdy muselo sudímu Orlovi pomoci video, aby ho uznal. „Pomezní měl sice praporek nahoře a signalizoval ofsajd, já si ale hned říkal, že Standa Tecl byl takhle v postavení mimo hru určitě nestál. Proto jsem šel přesvědčovat sudího, aby se šel podívat na video. On už na něj koukal při mém prvním gólu, protože se mu něco nezdálo."

Slavistický kapitán udělal dobře, že na rozhodčího naléhal. Sudí Orel ex post branku uznal a domácí pokračovali v ofenzivní smršti, kterou korunovali třetí brankou a zaslouženou výhrou.

„Fantastičtí diváci nám k ní pomohli. Podporovali nás, i když se nám nedařilo a po vyrovnávacím gólu jejich podpora vygradovala. Jsem si jistý, že by nás k vítězství dotlačili, i kdyby snad druhá branka neplatila," velebil Škoda slávistické fanoušky, kteří vytvořili v šlágru kola skutečně báječnou atmosféru.