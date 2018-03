Bombardovaly ho kelímky i zapalovače. Olomoucký brankář přesto chválu odmítal

Ze severní tribuny ho zasahovaly zapalovače i kelímky s pivem, olomoucký gólman Michal Reichl si však se stoickým klidem protíral plnovous a svými zákroky dál přiváděl slávistické fotbalisty i fanoušky do stavu zmaru a zoufalství. „Musím ho vyzdvihnout, odchytal vynikající utkání,“ chválil ho i trenér Hanáků Václav Jílek navzdory tomu, že Reichl v Edenu nakonec třikrát inkasoval a jeho tým v šlágru kola nezískal ani bod.

V Edenu se přitom čtyřiadvacetiletý gólman objevil vůbec poprvé v této sezóně v olomoucké základní sestavě. Když se totiž v předchozím ligovém kole v zápase proti Slovácku brankářská jednička Hanáků Buchta zranila a opouštěla hřiště na nosítkách, zaskočil mezi tyčemi na posledních šestnáct minut.

Proti Slavii nastoupil od začátku a počínal si, jako by měl v lize odchytány už desítky utkání. „Každý týden se připravuji stejně a čekám na svou šanci. Teď přišla, a proto jsem se snažil si nijak nepřipouštět, že chytám zrovna proti Slavii, jejíž ofenzivní síla je obrovská," bylo na Reichlovi patrné, že na něho velký zápas nijak nedolehl.

Většinou si po zápase pročtu sociální sítě a nemám, co bych napsal, aby to už nebylo někým zmíněno, ale dneska bych nechtěl, aby zapadlo přiznání gólmana @SKSigmaOlomouc Michala Reichla k teči v kritické chvíli, díky čemuž pokračoval tlak. Zdánlivě kravina, pro mně velký čin... — Lukáš Strašák Vala (@Lukas_Strasak) 11. března 2018

Však také držel čisté konto dlouhých 74 minut a předváděl jeden skvostný zákrok za druhým. I díky němu Hanáci vedli a slávisty trápili, než kapitán Škoda přece jen dotlačil míč za jeho záda a vyrovnal.

„Smůla, měl jsem míč udržet, jenže balón spadl do bláta a bylo to těžké," vyčítal se Reichl vyrovnávací trefu, která se zrodila ze skrumáže u jeho brány. „Brankář je přece na hřišti od toho, aby něco chytil."

K čemu chvála? K ničemu!

Šest minut po vyrovnávací brance domácího kapitána Škody se skóre otočilo docela. Rozhodčí Orel totiž změnil svůj původní verdikt a po konzultaci u videa dodatečně uznal Teclův gól, který nejdřív pro ofsajd platit neměl.

„Přesouval jsem se od jedné tyče k druhé, takže jsem nebyl schopen posoudit, zda šlo či nešlo o ofsajd. Chybou bylo, že jsme nepokryli Tecla, který tam číhal," přijal Reichl rozhodnutí sudího se stejným klidem, s jakým přijímal chválu, která ho zahrnovala přesto, že mu Van Buren dal ještě třetí gól.

„K čemu všechna chvála, když jsme prohráli a zase došlo na slova našeho brankářského trenéra Lovásika, že dostávám hodně branek ke konci zápasů?! K ničemu. Musím se i z obdržených gólů poučit, abych se posunul dál," bránil se komplimentům.

Reichl: Slavia nás umlátila

„První poločas byl celkem vyrovnaný, ale po změně stran jsme už odešli a Slavia byla jasně lepší, i když do vedení jsme šli my. Pak se ovšem projevila její síla. Umlátila nás centrovanými míči do šestnáctky a standardními situacemi," připomínal Reichl, že o této silné stránce Pražanů sice Hanáci věděli, ale stejně ji nedokázali čelit. „Vždyť jsme po standardkách dostali dvě branky."

Slavia se výhrou vzdálila Olomouci na rozdíl pěti bodů, čímž si pojistila druhou příčku znamenající při konečném účtování účast v kvalifikaci o Ligu mistrů. „Od nás nikdo nečekal, že budeme po dvaceti odehraných kolech v tabulce tak vysoko. I na Slavii jsme proto jeli v klidu a s vědomím, že můžeme jen překvapit. Zvlášť, když několik hráčů ze základní sestavy pro zranění vypadlo. Prohráli jsme, ale pořád je mezi námi pětibodový rozdíl," naznačoval mladý olomoucký brankář, že jeho tým bude po druhé příčce pošilhávat i dál.