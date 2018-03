Baník bez trenéra dlouho nezůstal. Zachraňovat ho bude Páník

Jen pro připomenutí. Trenérská rošáda měla být údajně nachystána již pro případ, že by Baník nezvládl ani domácí duel s Plzní. Zápas byl ovšem odložen, Radim Kučera tedy skončil až po porážce v Jablonci.

Poslední tým tabulky teď má zachraňovat zkušený Bohumil Páník, který dovedl Zlín senzačně do pohárové Evropy.

„Nezlobte se, ale dokud není informace oficiální, nebudu nic komentovat. Na klubovém webu by se měl objevit rozhovor, z něhož můžete čerpat," avizoval Páník na dotaz Sportu.cz během pondělí.

✍🏻 PODEPSÁNO.

Bohumil Páník přebírá mužstvo Baníku.

Ať se daří, trenére! pic.twitter.com/6FNxKV7cKy — FC Baník Ostrava (@fcbanikostrava) 12. března 2018

Odpoledne už bylo jeho jmenování oficiální. Páník se tak po několika letech vrací na místo činu. V Baníku strávil ve dvou etapách dohromady osm a půl let své trenérské kariéry a působil i jako asistent u prvního týmu.

„Vzhledem k situaci v tabulce, výsledkům a hře týmu muselo dojít ke změně. Vedení klubu se po konci utkání sešlo, aby řešilo osud Radima Kučery, který ale bezprostředně po závěru zápasu své místo sám nabídl. Pan Páník je velmi zkušený trenér, dlouhou dobu vedl Zlín a zažil s ním historický úspěch. Všichni věříme, že jsme zvolili trenéra, který pro Baník zachrání nejvyšší soutěž a tým pozvedne již ve středečním pohárovém utkání. Na jeho jménu panovala v klubu všeobecná shoda," líčí na klubovém webu výkonný ředitel Michal Bělák.

Záchrana je reálná, doufá nový kouč

Baník má sice zmíněný zápas s Plzní k dobru, po 20. kole však ztrácí na místa zaručující záchranu sedm bodů, což je dost.

Páník v bitvě o záchranu pikantně půjde i proti Zlínu, který má k dobru na záchranu nejisté dva body. A na jehož lavičce teď sedí Vlastimil Petržela, nedávný kouč Baníku!

„Já jsem v Baníku prožil více než osm roků, což v člověku zůstává. Baník se dnes díky majiteli, panu Brabcovi, který klub zvedá z popela, stává znovu velký klubem. I na dálku jsem vnímal výrazný vzestup celého Baníku a pro mě to je záruka dobré budoucnosti. I když je sice áčko poslední v tabulce, jsem přesvědčen, že je pouze otázka času, kdy taky půjde nahoru. Teď musíme napnout všechny síly, aby to bylo co nejrychleji a zachránili jsme ještě tuto sezónu. Pořád to není nereálné," ujišťuje Páník.