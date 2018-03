Na Jihlavu by si taky nikdo nevsadil, odmítá Páník beznadějnou situaci Baníku

V pondělí odpoledne nový trenér Baníku Bohumil Páník přicestoval do Nymburka, kde Ostravané tráví čas od nedělního ligového utkání v Jablonci. Ve středu už pod jeho vedením nastoupí Baníkovci do čtvrtfinále MOL Cupu. A budou ho chtít vyhrát. „Každé vítězství zvedá sebevědomí. Když nevyhráváte, a můžete hrát sebelépe, tak sebevědomí padá,“ řekl 61letý kouč.

K týmu jste se připojil v pondělí odpoledne. Je vůbec šance ho poznat?

Když jste tři roky v lize, tak ty týmy znáte. To není až takový problém. Důležité ale samozřejmě je, když ty kluky máte potom v ruce. Viděl jsem nějaké sestřihy i poslední zápas v Jablonci. Seznamujeme se, hovoříme spolu a ptáme se hlavně těch starších kluků, jak to vypadá. Takže určitý přehled samozřejmě mám.

Baníku se nevede, v jakém rozpoložení jste hráče našel?

Po porážce mužstvo nikdy není v dobrém rozpoložení, ale na ranní rozcvičce v úterý bylo vidět, že v momentě, kdy kluci začnou pracovat s míčem, tak jde všechno bokem. Cítil jsem z nich hravost, a to je velice dobré. Sami šli a vymýšleli různé hry nebo si dali nohejbálek. Měl jsem z otevřenosti a soutěživosti, která tam byla, dobrý dojem.

Jak důležitý pro vás bude pohárový zápas v Mladé Boleslavi ohledem na situaci Baníku v lize a na to, že jste s týmem od pondělního odpoledne?

To má několik rovin. Je to pohár a jsme v něm už hodně daleko, na druhou stranu ale použijeme hráče, kteří jsou opravdu stoprocentně zdraví anebo nejsou extrémně unavení a utkání zvládnou. Na druhé straně je to pro mě také možnost se podívat na hráče, kteří tolik nehráli. Ti teď mají možnost ukázat, proč v Baníku vůbec jsou.

Co byste bral ze středečního utkání? Porážku po výborném výkonu, nebo postup ale ne tak kvalitní hru?

To je nepříjemně položená otázka. Každé vítězství vám zvedá sebevědomí. Když mužstvo hraje dobře a nevyhrává, tak to sebevědomí padá. Můžete hrát sebelíp. Fotbal se hraje na vítězství. Samozřejmě, když vyhrajete a soupeř vám desetkrát nastřelí břevno a šestkrát trefí gólmana do hlavy, pak vás to vítězství netěší, protože věčně se vás to štěstí držet nebude.

Jak vidíte šance Baníku. Máte sedm bodů ztrátu na 14. místo, sehrát vám zbývá včetně dohrávky proti Plzni, jedenáct utkání. Dá se to ještě zachránit?

Když jste před jarem dělali ankety, kdo spadne, tak vyšla Jihlava jako jasný sestupující. Nikdo by si na ni nevsadil a teď je po čtyřech výhrách úplně někde jinde a všichni se tomu podivují. Stejnou sérii může udělat i jiné mužstvo a proč bychom nemohli udělat tři zápasy my? Když se nám to podaří, tak ostatní znervózní a bude to znovu těžká mela. Věřím, že jsme schopni do toho naskočit a začít vítězit.

V čem vidíte největší problém, že to v Baníku nefunguje? Je to hodně posil a minimum času na sehrání? Nebo jsou příčiny aktuální mizérie prvoligového klubu jiné?

Většinou to tak je, že než chemie začne fungovat, tak to hráčům trvá. Někdy vidíte, že si dva hráči dvakrát výborně nahrají a potřetí provedou fatální ztrátu, protože si nerozuměli a místo doprava se hráč pohne doleva. Kluci měli výborný první poločas v Teplicích, vyhráli pohár na Spartě, to jsou momenty, kdy to na tom mančaftu už vidíte a já věřím, že síla v něm je. I středeční utkání v Mladé Boleslavi nám určitě pomůže.

V lize vás nyní čekají dva domácí zápasy proti Dukle a Jihlavě, mezitím bude reprezentační přestávka. Budou tohle klíčové tři týdny pro Baník?

Budou velmi důležité. Máme ještě dohrávku s Plzní a tyto zápasy našemu sebevědomí mohou ohromně pomoct, abychom proti Plzni už byli nastartovaní. Když se vyhraje, tak to bude výborné.

Bylo pro vás složité nabídku posledního týmu ligy přijmout?

Postavení v tabulce není příznivé, ale mě zajímalo, jakou má majitel klubu Václav Brabec vizi do budoucna a jak se dívá na fotbal. Po rozhovoru s ním jsem byl nadšen tím, že v našem fotbale ještě jsou lidé jako on, kteří budují klub. On svou pílí předstihl i výsledky A mužstva. Jsou tam dlouhodobé plány, které se mi velmi líbí a není to jen o tom „Zachraňte to a po nás potopa". My pro to ale samozřejmě uděláme maximum, záchrana je prvořadá věc.

Podmínkou pro další spolupráci ale záchrana není?

Není.