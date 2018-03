Stupidní zásah vlastních fanoušků! Sešívaní se před derby strachují o kapitána

Škodova vyrovnávací trefa divoký obrat nedělního duelu s Olomoucí (3:1) nastartovala. Při oslavě gólu však došlo ke kuriózní situaci. Část fanoušků povalila reklamní panel, který spadl kapitánovi sešívaných na nohu a pochroumal mu vazy.

„Šlo o zákrok zezadu, který si nepohlídal," zlehčuje situaci trenér Jindřich Trpišovský. Nicméně je znát, že má velké vrásky.

„Do sobotního derby na Spartě budu v pořádku," ujišťoval hned po zápase Milan Škoda.

Jeho start na Letné je ovšem nadále ohrožen.

„Celý lékařský tým musí dělat maximum, aby dal Milana do pořádku. Spolu s ním po Olomouci vypadl ještě jeden hráč, který dnes ani netrénoval. Máme na hraně až sedm hráčů. Pokud by se nikdo z nich neuzdravil, bylo by sestavení týmu pro derby hodně složité," kaboní se Trpišovský během středečního odpoledne.

Již proti Olomouci mu chyběli Sýkora, Zmrhal, Kúdela, Ngadeu či Mingazov.