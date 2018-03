Sparta angažovala Trenéra roku. Hapal se na Slovensku dělí o titul s Kozákem

Slovenský tým do 21 let si loni zahrál na mistrovství Evropy v Polsku, kde se prezentoval výbornými výkony. Jeho český kouč se proto dodatečně dočkal ocenění kvalitní práce. Pavel Hapal byl během pondělního slavnostního večera v Hotelu Senec vyhlášen nejlepším trenérem.

Anketa ovšem skončila nečekanou plichtou. Nastala nezvyklá situace a Hapal obdržel stejný počet hlasů jako trenér seniorské reprezentace Ján Kozák. Oba dostali šedesát hlasů.

"Pro mě je to velké překvapení, protože jsem nikdy nesbíral ocenění jako hráč a ani jako trenér. Je to moje první individuální cena. Během hráčské i trenérské kariéry jsem sbíral jen týmová ocenění," reagoval vděčný Hapal.

Krásná rozlučka se Slovenskem

Cenu vnímá jako krásnou rozlučku se Slovenskem. "Určitě ji beru i jako takové poděkování, protože s nějakými přestávkami jsem zde již více než 11 let. Jsem moc rád a věřím, že se sem ještě někdy vrátím," uvedl nový kouč Sparty pro slovenská média.

Podle trenéra slovenského áčka by si Hapal cenu zasloužil sám. "Takový výsledek jsem nečekal. My jsme nesplnili cíl, tedy dostat se do baráže a přes ni na MS 2018 do Ruska. Proto jsem si myslel, že vyhraje Pavel," netají Kozák.

"Moji hráči loni podávali skvělé výkony, ale někdy ani takové nestačí, abyste byli úspěšní. Počítají se jen výsledky. A šampionát jedenadvacítek v Polsku byl největší fotbalovou událostí," dodává Kozák.