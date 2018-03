Další rána pro Baník. Gólman, který vychytal Spartu, si na tréninku zlomil nohu

Šustr utrpěl zlomeninu lýtkové kosti a má přetržené vazy. "Martin už je po operaci a ve čtvrtek by měl být z nemocnice propuštěn do domácího léčení. Čeká ho dlouhodobější rekonvalescence, ale samozřejmě věříme a Martinovi přejeme, aby všechno probíhalo bez komplikací a co nejdříve se vrátil na hřiště," řekl sportovní ředitel Dušan Vrťo na internetových stránkách klubu.

V této sezóně Šustr odchytal za poslední tým nejvyšší soutěže pět podzimních ligových zápasů, další dva starty přidal v domácím poháru. V říjnovém osmifinále bývalý gólman Olomouce vychytal postup přes Spartu.