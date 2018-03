Já kopal a Lašty plácal, popisoval zlomový moment proti Jihlavě obránce Baníku Fleišman

Máte tři body, ale znovu jste měli problém ve vlastním malém vápně. Co se tam odehrálo při té šanci?

Měl před sebou prázdnou bránu, ale netrefil míč dobře a ten se jen posunul ke mně. Chtěl jsem ho odkopnout, ale nějak to začalo skákat a najednou se mi to objevilo mezi nohama. Skočil na mě Lašty a byli jsme čtyři na jednom místě. Lašty plácal rukama, já kopal a naštěstí do dobře dopadlo.

Nemusel jste si dávat pozor, aby vám míč na brankové čáře neskončil na ruce?

Ani ne, měl jsem to mezi koleny, ruce za tělem, jen jsem do toho kopal.

Pochválil vás gólman Laštůvka za záskok?

Poděkoval mi, že jsem tam byl. Jsme ale domluvení, že když on vyrazí na hráče, tak krajní bek - já nebo Pazdera - máme jít za něj do brány. Ukázalo se, že měl pravdu. Kdybych tam nebyl, tak to jde do prázdné. Ví, o čem mluví. Tohle pro nás bylo hodně důležité.

První poločas proti Jihlavě byl z vaší strany na jaře určitě nejlepší. Čím to? Bylo to tím volnem o reprezentační přestávce?

Je to možné, že to bylo i tím. Ale my jsme si prostě jako tým sedli a řekli jsme si, že není na co čekat. Tohle byl pro nás zlomový zápas a kdybychom ho nezvládli, tak by bylo, když ne hotovo, tak by to s námi bylo už hodně kritické. Zvládli jsme to, žijeme a myslím si, že nám to pomůže. Připravíme se na Plzeň, nedáme ji nic zadarmo a budeme chtít bodovat.

Ten vyrovnávací gól byla pro vás těžká rána. Byli jste opaření?

Samozřejmě. V kabině jsme si v poločase řekli, že vedeme jedna nula a čas hraje s námi. A pak přišla standardka na první tyč a gól. Chvilku jsme byli opaření. Ale myslím si, že pak přišla ta situace, kterou jsme zachránili. To nás nakoplo a převzali jsme otěže zápasu. Za výkon v celém utkání jsme vyhráli zaslouženě.

I v téhle situaci jste byl namočený, že?

Ano, šel jsem na té první tyči do souboje s jejich útočníkem a myslím si, že jsme to oba dva tečovali. Jenomže na zadní straně zůstal úplně sám jejich hráč a dal to hlavou Laštymu do protipohybu.

Ve středu vás čeká v dohrávce Plzeň, což bude zřejmě ještě složitější soupeř než Jihlava. Co na ní vymyslíte?

To necháme na trenérech, co vymyslí. Ale kdybychom zalezli před branku a chtěli hrát jenom na brejky, tak to bude voda na jejich mlýn. Dostali by se do hry a byli by nezastavitelní. Já si myslím, že cesta k tomu, abychom uspěli, je si to s nimi rozdat na férovku. Nemáme oproti nim špatný mančaft. I my máme zkušený tým, který je doplněný mladými šikovnými hráči, takže se není čeho bát. Vítězství nad Jihlavou nám dodá sílu, dobře zregenerujeme a ve středu vyzveme extrémně silnou Plzeň. Ukázali jsme, že poctivým a náročným fotbalem můžeme porazit kohokoliv.