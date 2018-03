Pulkrabův sedmý jarní gól rozhodl o výhře Slovanu

První velkou šanci zápasu si připsali domácí, když v šesté minutě střílel po zpětné přihrávce Juroška, ale jeho ránu vyrazil brankář Hladký. Minutu na to se dostal do příležitosti i Liberec a Pulkrab se po Kerberově centru nemýlil. Český reprezentant do 21 let poslal míč k pravé tyči Hečovy brány.

Slovácko inkasovaný gól nepoložil a naopak přidalo na aktivitě, ale Šimko hlavičkoval vedle liberceké branky. Ve 14. minutě sice vítr odfoukl po nákopu míč z dosahu vybíhajícího Heči, ale Liberec z toho druhou branku vytěžit nedokázali. Neujala se ani kombinace domácí, po které těsně vedle zakončoval Juroška.

Úvod druhé půle opět patřil hostům, kteří ze své převahy dokázali vytěžit čtyři rohové kopy, ani po jednom však domácí branku neohrozili. Liberec v druhém poločase kontroloval zápas, úspěšně rozbíjel útočné akce Slovácka a sám postupnou kombinací zkoušel najít skulinu v domácí obraně.

Přesto mohlo Slovácko vyrovnat - Zajícovi ve skluzu v 71. minutě jen o centimetry nedosáhl před prázdnou brankou na Navrátilovu přihrávku. Liberec díky vítězství prodloužil sérii neporazitelnosti na pět zápasů a od druhé Slavie ho dělí jediný bod. Pražané však mají k dobru nedělní duel se Zlínem.