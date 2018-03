Sparta ani napotřetí pod Hapalem nevyhrála. Její jarní remízová série se natáhla už na pět zápasů

Třikrát v rychlém sledu musel rumunský legionář Stanciu vypálit, než se mu přece jen podařilo prostřelit hradbu těl před teplickým gólmanem Divišem. Pro Spartu, na jejíž lavičku usedl vedle Lafaty i navrátilec do kádru Biabiany, bylo ovšem podstatné, že se mu to přece jen povedlo, takže pět minut před přestávkou šla do vedení.

Zaslouženého, protože v závěru první půle byla lepším, a hlavně nebezpečnějším týmem. „To proto, že nám v defenzivě chyběl větší důraz a agresivita. Akce jsme nedohrávali a tím soupeři vlastně možnosti nabízeli," přiznával zkušený domácí obránce Tomáš Vondrášek.

Už před vedoucím gólem měla Spartu skutečně velkou šanci. Zásluhou zmatkujícího Diviše, jenž se nechal snadno obehrát Václavem Kadlecem. Letenský kapitán vzápětí předložil Plavšičovi přihrávku, kterou bylo hříchem neproměnit, což ovšem Plavšič svedl. Prázdná brána na něho doslova zívala, on přesto napálil balón do Jeřábka.

Severočeši tak museli litovat promarněného začátku, kdy byli aktivnější než obezřetně hrající Sparta. Dokonce i do první velké šance se v 25. minutě dostali... „Moje chyba, do brány jsem měl míč donést třeba v zubech," vyčítal si Vondrášek, že centr Kučery přizvednutý hlavičkujícím Horou poslal nad bránu.

Po změně stran, kdy v obraně Pražanů musel zraněného Frýdka nahradit Michal Kadlec, však už bědovat nemusel. Jeho tým totiž po jedenácti minutách vyrovnal. Nešťastník pražského derby Štetina totiž neuhlídal Červenku, jenž premiéru v základní sestavě Teplic oslavil svým prvním gólem probíhající sezóny.

A jen u vyrovnání zůstat nemuselo, protože Severočeši po vyrovnání samo sebou ožili a narostli. Dalekonosná střela Hory jen těsně minula tyč, ránu Kučery zlikvidoval Nita.

V úplně největší šanci se ovšem ocitl jedenáct minut před koncem střídající Vaněček, ale sparťanský gólman bravurním zákrokem zachránil svému týmu alespoň remízu. Mimochodem na jaře už pátou v řadě!