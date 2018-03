Frustrující, shodují se trenér i kapitán Sparty. Hlavně když nevíme, proč tomu tak je, dodává Kadlec

Hodně frustrující. Pro Spartu, pro nového trenéra Pavla Hapala samozřejmě tuplem. Ani v třetím zápase pod jeho vedením totiž Pražané nevyhráli, neboť i na teplických Stínadlech museli brát s povděkem remízu. Na jaře už dokonce pátou v řadě. „Frustrující to samozřejmě je. Zvlášť, když jsme mohli pro výhru udělat víc,“ netajil kouč Pražanů, že i on si léčbu letenského fotbalového pacienta představoval jinak.

Zatím totiž probouzení Sparty Pavlem Hapalem nezabírá, jak by mělo a jak si ne Letné představovali.

Zase naše klasika, nemá vysvětlení kapitán

„Každý týden je to stejné - hrajeme docela dobře a pak předvedeme naši klasiku," nenacházel vysvětlení pro letenskou klasiku ani sparťanský kapitán Václav Kadlec.

Ona klasika tkví v tom, že Pražané sice v zápase vedou, ale po změně stran se dostaví zlom a ve finále bodová ztráta.

„Když jsme v minulosti vedli, bylo utkání hotové. Přidali jsme ještě jeden gól, nebo si výsledek alespoň pohlídali. Ale dneska? Soupeři věří, že není nic ztraceného ani když prohrávají. Dokonce jsou přesvědčeni, že jim postačí hrát jako dosud a bod či body získají," probíral drsnou realitu jarní Sparty její kapitán.

„Na začátku druhé půle jsme na dvacet, pětadvacet minut vypadli ze hry, v tom byla příčina další remízy," odmítal trenér Hapal názor, že by celý druhý poločas byl v podání jeho týmu a priori špatný.

„Pak jsme zase začali hrát a v závěru soupeře přitlačili. Fyzicky jsme nevypadali nejhůř, takže nemyslím, že by naše proměny ve druhé půli byly zapříčiněné kondicí. A nic na tom nemění, že už jsme si stoprocentní šanci nepřipravili, zatímco Teplice ji měly a Nitu nás musel zachránit," připomínal kouč obrovskou šanci Vaněčka jedenáct minut před koncem. Kdyby ji domácí náhradník proměnil, mohla i sparťanská remízová série skončit.

Bod je však pro Spartu málo, to ví dobře trenér i hráči.

„Přitom jsme se cítili výborně, během reprezentační přestávky jsme dobře trénovali a udělali vše, abychom byli na zápas v Teplicích připraveni. V tomto směru máme svědomí čisté. Jenže do utkání jsme nic z toho nepřenesli," neskrýval rozčarování kapitán Kadlec.

„Frustrující je to hlavně proto, že nevíme, v čem je příčina a proč tomu tak je," nedokázal ani on vysvětlit proměny Sparty po změně stran.

Atmosféra? Ani ta není ideální

„V kondici to není, bylo by alibi svádět nepovedené druhé poločasy na fyzičku. Vždyť i statistiky potvrzují, že toho po změně stran naběháme a nasprintujeme daleko víc. Důvod proto bude spíš v našich hlavách," přemítal Václav Kadlec po další jarní remíze, která atmosféře ve sparťanské kabině určitě nepřidá.

„Všechno se odvíjí od výsledků, takže když třikrát v řadě remizujeme, nemůže být atmosféra samozřejmě ideální. Čímž ale netvrdím, že před tím by byla nějak extra špatná," přiznával, že série nerozhodných výsledků má na mužstvo pochopitelně dopad.

Narůstající bodová ztráta na soupeře figurující v tabulce před Spartou pochopitelně také.

„Hledáme příčiny, proč tomu tak je a o cílech Sparty pro zbytek jara prostě nemluvíme," bránil se trenér Hapal představě, že by snad Letná mohla zůstat v příští sezóně bez evropských pohárů.

„Prostě toho musíme vyhrát co nejvíc," tvrdil kapitán Kadlec, ale zároveň pronášel: „Je to na prd. Každý týden si říkáme, že už musíme zabrat a je to pořád stejné."