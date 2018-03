Viktoria na kolenou! Podzimní suverén padl doma s oslabeným soupeřem

Plzeň začala vlažně, přesto se v 9. minutě dostala do šance. Po rohu Kovaříka se ve vzduchu prosadil Řezník, jeho hlavička proletěla těsně nad břevnem. Vzápětí domácí předvedli obrovskou minulu při rozehrání přímého kopu z vlastní poloviny, po které se na jediného obránce řítili Přikryl s Komličenkem. Jenže Přikryl namísto přihrávky zbrkle nastřelil stopera Hájka.

Lehkonozí Středočeši hrozili dál, v 27. minutě se po přihrávce Konatého zjevil ve velké příležitosti Mareš. Koncovka mu nevyšla, Kozáčik mu střelu lapil. Druhou šancí už Mareš nepohrdnul. Pět minut před pauzou si narazil s Komličenkem a tváří v tvář Kozáčikovi nezaváhal. Viktorii stihla brzy další nepříjemnost, když z trávníku odkulhal zraněný kanonýr Krmenčík. Kouč Vrba ho nahradil Bakošem, do druhé půle poslal na hřiště i druhého útočníka Chorého.

Žádný domácí tlak se však nekonal. A to ani poté, co byl v 58. minutě po druhé žluté kartě vyloučený hostující útočník Komličenko. Nervózní Plzeň upadla do křeče, v 79. minutě ji dorazil po brejku střídající Hubínek. Domácí sice v závěru snížili Bakošem, víc už ale nesvedli.